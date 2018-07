Kaum ein Spiel könnte familienfreundlicher sein als Stardew Valley, doch mit einer ganz bestimmten Mod erhalten neue Pflanzen den Einzug in das beliebte Farming-Spiel, welche in bestimmten Teilen für reichlich Diskussionen sorgen wird.

Egal ob Melonen, Kürbisse, Erdbeeren, Mais, Weizen oder Heidebeeren – in Stardew Valley hat man eine fast unendliche Auswahl an verschiedenen Samen, die man in die Erde stecken kann, nur um nach wenigen Tagen das fertige Produkt ernten und für viel Geld verkaufen zu können. Ein Modder fand das aber nicht ausreichend und fügte noch einige spezielle Samen hinzu.

Wie der Name „Smellyhippie_“ es bereits vermuten lässt, ermöglicht es euch die Mod Cannabis-Pflanzen zu züchten. Was sich im ersten Augenblick wie ein mittelgroßer Skandal liest, ist im Endeffekt nur halb so wild. Der Ersteller der Mod hat ganze 40 neue Items und 37 Crafting-Rezepte hinzugefügt, die allerdings nichts mit dem echten Konsum von Cannabis zu tun haben.

Es ist also nicht möglich, diverse Effekte im Spiel hervorzurufen oder die Wirkung der Pflanzen zu imitieren. Es ging Smellyhippie_ nur darum, die Produktion und die Kultivierung des Prozesses anschaulich zu machen. Wer die Mod selber einmal ausprobieren möchte, kann HIER auf die Download-Seite klicken.

Findet ihr, dass hier eine Grenze überschritten wurde oder wurde hier nur eine harmlose Mod hochgeladen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare unter diesem Artikel.