Der Battle Royale-Hype nimmt keinen Abriss, was uns jetzt zu einem humoristischen Höhepunkt kommen lässt. Ein Spiel, in dem ihr euer eigenes Battle Royale simulieren könnt.

Spätestens nach dem enormen Hype von Fortnite und der wenig überraschenden Ankündigung, dass sogar Battlefield 5 einen Battle-Royale-Modus bekommt, hat man festgestellt, dass dieses Thema derzeit nicht mehr wegzudenken ist. Spieler bekämpfen sich auf einem Schlachtfeld mit zufälligem Loot und wer zuletzt überlebt, trägt den Sieg nach Hause. Simpel wie einfach.

Das dachten sich wohl auch die Entwickler von Battle Royale Tycoon – einem neuen Spiel auf Steam, welches sich derzeit in der Alpha-Phase befindet. In ihrem Game habt ihr die Aufgabe, euer eigenes Battle Royale zu kreieren und nach Testdurchläufen von computergesteuerten Bots zu perfektionieren. Ihr spielt euer eigenes Spiel also nicht selber, sondern müsst euch dem Feedback der Bots anpassen.

Nach einem Durchlauf bekommt ihr die Gedanken der Bots auf einem Display angezeigt, die entweder bestimmte Dinge in eurem Battle Royale gut fanden oder verabscheuen. Dabei geht es vor allem um das Design des Spiels und welche Möglichkeiten die Bots bekommen, um den Feind zu eliminieren.

Lasst ihr beispielsweise an einem Ort massig Loot spawnen und vernachlässigt einen anderen Ort, fällt das negativ in der Endbewertung der Bots auf. Doch nicht nur das Battle Royale an sich ist ein interessanter Teil des Spiels, denn ihr werdet zudem die Möglichkeit haben, Dinge wie Läden, Trainingsareale oder hygienische Unterkünfte für die virtuellen Kämpfer zu bauen. Ähnlich wie in anderen Tycoon-Ablegern.

Wann das Spiel erscheint ist noch nicht bekannt, doch Entwickler Endless Loop Studios peilt als Zeitraum Ende 2018 an. Was haltet ihr von der Idee eines Battle Royale-Tycoons? Schreibt es in die Kommentare.