Das klingt nach einer Herausforderung, die sich gewaschen hat: Der Youtuber Rhetam hat das Rollenspiel Fallout - New Vegas auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad "Hardcore" samt allen Nebenmissionen durchgespielt, ohne zu töten oder getötet zu werden.

(Quelle: Youtube, Rhetam)

Rhetam stellte sich seiner selbst auferlegten Herausforderung in Fallout - New Vegas bereits im März 2017 und hat das Rollenspiel nach mehr als einem Jahr erfolgreich im "Hardcore"-Modus und mit der Aktivierung von Permadeath (via Mod) durchgespielt. Die Besonderheit: Er tötete kein einziges Lebewesen und erlitt den virtuellen Tod auch selbst kein einziges Mal. Für eine Erleichterung hätten potentielle Begleiter gesorgt, aber auch auf diese verzichtete Rhetam bewusst.

Um im Spiel dennoch erfolgreich voranzukommen, nutzte der Youtuber hauptsächlich Boxhandschuhe, jene es ihm erlaubten seine Ziele zumindest vorläufig auszuschalten. Wie Rhetam auf Reddit erläutert, musste er aber hin und wieder auch auf andere Mittel zurückgreifen, um gewisse Missionen überhaupt abschließen zu können. So benutzte er feindlich gesinnte NPCs beispielsweise oft als Köder, um sie schließlich durch die Hand eines anderen NPCs zu Tode kommen zu lassen.

Als besonders schwierig erwies sich nach Angaben des Youtubers unter anderem die Mission "Drei-Karten-Kopfgeld", weil diese die Ermordung von drei Bossen zum Ziel hatte. Im obigen Video seht ihr übrigens das erfolgreiche Finale seiner 19-teiligen Reise durch Fallout - New Vegas.

Fallout - New Vegas wurde am 22. Oktober 2010 für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlicht. Dass das Rollenspiel von Obsidian Entertainment bald acht Jahre auf dem Buckel hat, hält viele Fans nicht davon ab, erneut in die postapokalyptische Welt einzutauchen. Stattdessen arbeiten Modder nach wie vor an verschiedenen Projekten für Fallout - New Vegas. Zehn coole Mods für das Rollenspiel findet ihr in der Bilderstrecke.