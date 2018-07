Es gibt so einige beeindruckende Cosplays, die wir euch bereits in der Vergangenheit vorgestellt haben. Die Darstellung des "Street Fighter 5"-Charakters Zangief in Person des japanischen Bodybuilders Taichi Shimizu grenzt jedoch nahezu an Perfektion.

Die Cosplays der gamescom 2017 sind ebenfalls ein Hingucker:

Im Rahmen eines Fotoshootings seitens Red Bull Japan hat sich Shimizu in sein Kostüm geworfen und ein japanisches Schwimmbad besucht. Die dabei entstandenen Fotos von Maruo Kuno sind so beeindruckend, dass fast schon das Gefühl aufkommt, dass da der echte Zangief im Bad sitzt:

(Bildquelle: Maruo Kuno via Red Bull Japan)

Für die Rasur benötigt es manchmal etwas mehr Zeit:

(Bildquelle: Maruo Kuno via Red Bull Japan)

Vorsicht kleines Quietscheentchen: Zangief ist nicht bekannt dafür, allzu sensibel zu sein.

(Bildquelle: Maruo Kuno via Red Bull Japan)

Noch mehr Bilder von Shimizu als Zangief gibt es bei Red Bull Japan. Zudem veröffentlicht der Bodybuilder hin und wieder eigene Fotos via Twitter. Und noch mehr spannende Infos zum Thema Cosplay gibt es in unserem Blickpunkt "80 Jahre Cosplay: Ein Hobby voller Spaß und Perfektion".

Auf einen Kampf würden wir uns mit diesen Zangief-Cosplay ganz sicher nicht einlassen. Außer wir verkleiden uns als Ryu und zeigen ihn ein faustdickes Hadouken, mit dem er garantiert nicht rechnet.