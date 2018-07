Pokémon-Fans konnten sich gestern über neue Infos samt Trailer freuen. Unter anderem sind nun einige Unterschiede der beiden Versionen bekannt. Doch ein kleines Detail im Video ließ Pokémon-Fans auf Twitter mal wieder durchdrehen: Die Möglichkeit, Pikachu und Evoli Frisuren zu verpassen.

Der neue Trailer lässt euch alte Bekannte treffen:

In der Mitte des Trailers könnt ihr sehen, wie ein Trainer das Aussehen seines Pikachus anpasst. Unter anderem die Frisur. Und siehe da: Endlich wisst ihr, wie Pikachu mit einem Pony aussehen würde.

Pikachu samt seltsamer Frisur

Auf dieses Feature achten einige Pokémon-Fans wieder besonders genau:

"Der neue japanische Trailer für Pokémon Let's Go ist draußen und alles was ich sehen kann, ist der hässliche Haarschnitt"

Pokemon Let's Go Pikachu establishing that Pikachu has long hair you can style has distressed me more than anything else this week — 「 Alice ★ 」 (@WitchHats) 12. Juli 2018

"Pokémon Let's Go Pikachu zeigt, dass Pikachu lange Haare hat, die man stylen kann und es hat mich mehr verstört als alles andere in dieser Woche"

Wow Pikachu's hair looks incredible in the new Pokemon games. pic.twitter.com/jXzoNtzTE0 — Corey Plante (@CoreyIsAFox) 12. Juli 2018

"Wow Pikachus Haare sehen in den neuen Spielen echt unglaublich aus"

You can even change Pikachu/Eevee's hair? Let's Go Pikachu/Eevee will be the best pokèmon game. — Aidan (@Aidan_Otaku) 12. Juli 2018

"Man kann sogar Pikachus und Evolis Haare verändern? Let's Go wird das beste Pokémon-Spiel"

WHY DOES THE NEW PIKACHU REMINDS ME OF YUGYEOM’S YELLOW HAIR JAJSJS pic.twitter.com/18XOoEqBTL — CHER 🌸 (@TUANPUMPKlNS) 13. Juli 2018

Pikachu erinnert diesen Twitter-User anscheinend an den Musiker Yugyeom

Screw it give me this hair style for Pikachu! pic.twitter.com/PjgZIlCtK8 — Ken (@Megidolaon49) 13. Juli 2018

Diese Frisur wäre auch sehr stylisch für Pikachu

Pikachu got wine drunk and cut their own hair at 3 am pic.twitter.com/2cvUhT65l9 — Jules (@Julian_Epp) 12. Juli 2018

"Pikachu hat sich mit Wein betrunken und sich seine eigenen Haare um 3 Uhr morgens geschnitten"

Feeling cute, might delete later. LOL! <3 hehe xoxoxo pic.twitter.com/CW5b0awG8V — Corey Plante (@CoreyIsAFox) 12. Juli 2018

Auch wenn sich viele Fans über das kommende Feature lustig machen, sieht es schon sehr spaßig aus, das Aussehen der Pokémon zu verändern. Wir hoffen ja auf eine große Auswahl an Frisuren.