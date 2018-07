Pokémon Let's Go: Schaut euch diese tolle Karte an

Zur Freude vieler Fans veröffentlichte Nintendo einen neuen Trailer zu Pokémon - Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli. Der Japanische unterscheidet sich allerdings ein wenig von dem Deutschen. Ganz zu Beginn des Videos seht ihr eine Karte, die die Welt zeigen soll, in der ihr euch auf ein Abenteuer macht. Und sie ist wirklich überaus detailliert.

Der neueste Trailer zum Spiel macht echt Lust auf mehr:

Auf den ersten Blick sieht es nach einem stinknormalen Bild einer Karte aus. Doch wenn ihr genauer hinseht, könnt ihr jedes der 151 Pokémon der 1. Generation und die Orte, an denen ihr sie wahrscheinlich auffinden werdet, erkennen. Wer einen genauen Blick auf die Map wirft, sieht am oberen Rand des Bildes sogar Mew, das sich zwischen den Wolken versteckt. Arktos, Zapdos, Lavados und Mewtwo dürfen auch nicht fehlen. Der Karte könnt ihr auch die ungefähren Fangorte der drei Vogelpokémon. Und seht euch mal das Relaxo am rechten Rand der Karte an: Genau hier versperrt es euch den Weg.

Quelle: The Pokémon Company

Eure Reise wird wohl am Ort starten, an dem ihr Evoli und Pikachu seht. Danach geht es für euch in das erste Dorf, das ein Pokécenter und einen Laden besitzt. Zum Vergleich: Hier ein Artwork von Kanto aus Pokémon Goldene Edition - Heartgold und Pokémon Silberne Edition - Soulsilver:

Quelle: The Pokémon Company

Und so sah das alles damals auf dem Game Boy aus. Bei PALLET TOWN handelt es sich um das Dorf, in dem ihr startet.

Wir können kaum aufhören, auf das neueste Bild von Kanto zu starren. Sogar kleinste Details, wie Strömungen im Wasser, Bäume und Häuser sind zu sehen. Wer weiß, vielleicht liegt sie ja den beiden Editionen als Poster bei. Was sagt ihr zu der Karte? Bleibt ihr dem Original treu oder lasst ihr euch auf ein neues Abenteuer ein?