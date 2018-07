Fast 17 Jahre ist es jetzt her, dass Silent Hill 2 für die PlayStation 2 erschien. Auch nach bald zwei Dekaden haben Spieler aber offenbar noch nicht jedes Geheimnis in Konamis Survival-Horrorspiel entdeckt.

So ist es einem spitzfindigen Spieler kürzlich gelungen, geheime Features im Spiel zu nutzen – darunter eine wegweisende Minimap und die Möglichkeit, an jeder Stelle im Spiel zu speichern. Auf Twitter teilt Nutzer punk7890 seine Entdeckungen:

Found two well hidden secrets in Silent Hill 2 (PS2) https://t.co/zoVf1hk2Jc Complex set of button inputs enable four mini map types that display in the top right corner of the screen. The second secret button combo enables you to save anywhere, at anytime. pic.twitter.com/FIIPsGUzYc