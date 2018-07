Donald Trump besucht England und löst damit nicht nur positive Reaktionen in der Bevölkerung aus. Entwickler Bossa Studios nutzen diesen Besuch sogar, um eine Charity-Aktion ins Leben zu rufen.

Obwohl Videospiele in erster Linie keinen direkten Bezug zur Politik haben, lässt es sich der Entwickler vom Surgeon Simulator nicht nehmen und zeigt, was er vom Besuch des amerikanischen Präsidenten Donald Trump in England hält. Spoiler: Nicht wirklich viel.

Unter dem Motto „Give Trump the Finger!!“ drückt man recht deutlich seine Abneigung gegen den umstrittenen Präsidenten aus und will damit sogar etwas Gutes tun. Während Trump im Vereinigten Königreich Großbritannien zu Besuch ist, spendet Entwickler Bossa Studios 100% ihrer Einnahmen vom Surgeon Simulator an eine Organisation, die sich die User unter dem offiziellen Tweet aussuchen dürfen. Und auch ihr könnt dem Präsidenten scheinbar den Mittelfinger zeigen.

GIVE @realDonaldTrump THE FINGER! 🖕



During #TrumpVisitUK, @bossastudios are giving 100% OF THE REVENUE from @SurgeonSimulator sales to a CHARITY of your CHOOSING (comment below)!



Please help us RAISE AS MUCH AS POSSIBLE by RT-ing! Let’s make this... YUGE!!#TrumpProtest pic.twitter.com/yFpoTWVOqg