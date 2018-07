Vor fast zwanzig Jahren sah die Videospiellandschaft noch ganz anders aus. Vor allem pixeliger und klobiger waren 3D-Welten, wie etwa die des Vorzeigerollenspiels Final Fantasy 7. Zahlreiche Jahre und Serienteile später macht Final Fantasy 15 grafisch natürlich einen ganz anderen Eindruck und überzeugt mit einer relativ realistischen Darstellung. Grund genug für Modder Kyriya, 1997 und 2018 in einen Topf zu werfen.

Bevor der grafische Schrecken kommt: So sieht Final Fantasy 15 eigentlich aus

Wer sich für die PC-Version von Final Fantasy 15 die Modifikation "1997 Retro Noctis Outfit" herunterlädt, der erhält jedoch nicht ein paar alte T-Shirts und Hosen für den Kronprinzen. Stattdessen sieht Noctis nach der Installation eine ganze Ecke blockiger und plastischer aus. Seht selbst:

Na, weckt das nicht selige Erinnerungen an Final Fantasy 7 und seine ebenfalls sehr blockige Darstellung von Charakteren? Wenn ja, dann erfüllt die Modifikation ihren Zweck. Gewünscht wurde sie sich übrigens von niemand geringeren als Ray Chase, dem Synchronsprecher von Noctis. "Es wäre wirklich cool, wenn ihn [Noctis] jemand im "Final Fantasy 7"-Stil machen könnte", so Chase in einer Frage-und-Antwort-Runde:

Gesagt, getan. Ab sofort ist die kuriose Mod kostenlos im Steam Workshop erhältlich. Wer also schon immer einmal als blockiger Noctis die Welt von Final Fantasy 15 erkunden möchte, der hat nun alle Möglichkeiten dazu.

Wie gefällt euch die Idee, die grafischen Welten von 1997 und 2018 zu vereinen? Ein interessantes Konzept oder doch einfach nur ein Spaß für zwischendurch? Verratet uns eure Meinung dazu in den Kommentaren!