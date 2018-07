Im originalen Animal Crossing von 2001 konnten Spieler ein Nintendo Entertainment System für das eigene Haus erwerben, auf dem sogar ein paar ausgewählte Spiele vorinstalliert waren. Was bislang niemand wusste: Dahinter verbirgt sich ein funktionsfähiger NES-Emulator, der theoretisch nahezu alle Spiele abspielen kann. Herausgefunden hat das der Software-Experte James Chambers.

Mittlerweile gibt es das NES als Classic-Version mit vorinstallierten Spielen:

Wer in Animal Crossing ein eigenes NES wollte, der hatte die Qual der Wahl: Es gab gleich mehrere Versionen, die jeweils ein Spiel beinhaltet haben, darunter Excitebike oder Golf. Zusätzlich existiert noch eine weitere Konsole, die komplett ohne Spiel auskommt. Versucht ihr mit dieser zu intergieren, heißt es von der eigenen Spielfigur, dass sie gerne spielen würde, aber keine Spiele besitzt.

Nachdem sich Chambers diese Szene genauer angesehen hat, entdeckte er, dass sich hinter dieser leeren Konsole viel mehr verbirgt. Genauer gesagt ist hier ein vollständiger NES-Emulator verborgen. Ein Blick in den Code verrät das Geheimnis: Sobald mit der leeren Konsole interagiert wird, sucht das Spiel auf der Memory Card nach NES ROMs. Im normalen Zustand wird nie eine solche Datei gefunden, allerdings lässt sich der Code etwas manipulieren.

Nachdem Chambers den genauen Speicherort und das benötige Format des NES ROMs gefunden hat, machte er sich an die Arbeit. Nach ein wenig weiterer Bastelei konnte er ein paar NES-Spiele auf die Memory Card übertragen und mithilfe des Dolphin-Emulators in Animal Crossing selbst starten. In diesem Falle hat es sich um Mega Man und Battletoads gehandelt, die beide mit etwas zusätzlicher Arbeit gut spielbar sind.

Wieso der Emulator voll funktionsfähig ist, bleibt allerdings unklar. Schließlich ist es an und für sich nicht vorgesehen, NES-ROMs auf der Memory Card zu speichern. Interessant und zugleich Kurios ist die Entdeckung eines Konsolenemulators in einem Spiel aber allemal.