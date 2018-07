Im Gegensatz zu den Vorgängern haben heutige Pokémon-Spiele eine solide Grafik. Kinder und Gamer, die nur die neuesten Teile gespielt haben, werden sicher nicht nachvollziehen können, wie es war, die Monster auf dem Game Boy kaum erkennen zu können. Wir mussten unsere Fantasie einsetzen, um die Sprites in unseren Köpfen zum Leben zu erwecken. Könnt ihr euch noch an eure Vergangenheit erinnern? Dann schaut mal, ob ihr die Pokémon der 1. Generation anhand ihrer Sprites erkennt.

Obwohl die Pokémon früher echt nicht hübsch waren, haben wir sie dennoch geliebt. Gar nicht so leicht, oder? Habt ihr die Pokémon erkannt oder nur geraten? Was war eure Punktzahl? Schreibt uns eure Antworten in die Kommentare!