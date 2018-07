Vom 25. bis zum 29. Juli 2018 findet in der Mercedes Benz Arena in Berlin das PUBG Global Invitational statt, ein Tunier, bei dem zwanzig internationale Teams gegeneinander antreten. Es wird jeweils zwei Tage für "First Person"-Matches und "Third Person"-Matches geben, mit jeweils einer Million Dollar Preisgeld.

PUBG Global Invitational: Merchandise looten im Berliner Pop-Up-Store

Um die Fans schon mal auf das Event einzustimmen, wurden verschiedene Wände in Berlin mit PUBG-Werbung im Graffiti-Stil besprayt und ein Pop-Up-Store wandert durch drei Stationen in der Stadt. Bei den Pop-Up-Stores könnt ihr Bilder in PUBG-Kostümen machen und wenn ihr diese auf Social Media teil, dürft ihr danach Buttons erbaggern, mit denen ihr Merchandise wie Pins, T-Shirts und Duffle-Bags gewinnen könnt.

Falls ihr Tickets für das Tunier kaufen wollt, könnt ihr das dort ebenfalls tun. Wenn ihr schon Tickets besitzt, könnt ihr sie vorzeigen und dafür noch mehr Merchandise bekommen.

Bis zum 21. Juli befindet sich der Pop-Up Store noch in der Schlossstraße im Boulevard Berlin. Außer den Fotos und dem Bagger ist der Store aber recht unspektakulär, außer ihr habt es auf kostenlosen Merchandise abgesehen.

Falls ihr in Berlin wohnt und PUBG-Fans seid, könntet ihr durchaus bei einem Einkaufsbummel mal vorbeischauen. Habt ihr schon eines der riesigen PUBG-Wandbilder in der Stadt entdeckt?