Es ist das eine, einen Gegner in Fortnite auf über 250 Meter zu treffen. Es ist jedoch eine völlige andere Situation, wenn das aus einem Einkaufswagen heraus passiert. Der Twitter-Nutzer NoahJ456 zeigt jedoch, dass es möglich ist - wenn auch in einer völlig absurden Situation.

Zugegeben: Der Schuss fällt natürlich nicht unter Normalbedingungen. NoahJ456 und sein Team haben über dreieinhalb Stunden einen Parkour inklusive Sprungpassagen aufgebaut, der bis auf den kleinsten Zentimeter auf die Aktion abgestimmt ist.

Während ein Einkaufswagen mit hoher Geschwindigkeit den Parkour abfährt, begibt sich NoahJ456 ebenfalls auf die Reise. Kurz vor Schluss hüpft er wieder in den Einkaufswagen hinein und trifft auf eine Entfernung von 250 Meter mit dem Scharfschützengewehr einen zuvor positionierten Spieler - durchaus beeindruckend:

I took my hardest trickshot in @FortniteGame and made it harder.



✅ Shopping Cart Bounce Path

✅ Launch Pad To Bounce Pad Puzzle

✅ Catching own Shopping Cart on the other side of Tilted

✅ Maximum Velocity 250m Snipe



Boom. 3.5 hours to build/hit this. pic.twitter.com/7WKUI3jZL2