Schon lange stehen der österreichische Kopierschutz Denuvo und Videospiel-Piraten auf Kriegsfuß. Weil sich so viele Game-Cracker an dem Schutz die Zähne ausbeißen, soll es zu bisher unbemerkten Racheakten gekommen sein, so vermutet Zike Cao von der Management-Schule der Erasmus Universität Rotterdam, in einer wissenschaftlichen Arbeit.

Auch die PC-Version von Monster Hunter - World soll den Denuvo-Schutz haben. Bevor diese erscheint, gibt es aber erstmal ein tolles Crossover mit Final Fantasy!

In näherer Vergangenheit sei Denuvo den Kopier-Piraten ein Dorn im Auge gewesen, da Spiele teilweise monatelang nicht crackbar gewesen seien. Die Piraten seien wütend, weil sie die Spiele nicht kostenlos spielen können, so Zike Cao. Er verglich in seiner Forschung die Bewertung von PC-Spielen, die hauptsächlich mit Denuvo arbeiten, und ihren Konsolen-Pendants auf dem Bewertungsportal Metacritic. Zu den Spielen, die mit dem Kopierschutz arbeiten gehören unter anderem Final Fantasy 15, Assassin's Creed - Origins und Fifa 18.

Zunächst sei eindeutig hervorgegangen, dass die PC-Versionen die den Denuvo-Schutz nutzen, deutlich schlechter abschneiden, als die Konsolenversionen und zudem auch schlechter als die Wertung der Fachpresse. Bewertungen mit nur einem Punkt auf einer Bewertungsskala von 1 bis 10, hätten zu einer Einbüßung von 0,5 bis zu 0,9 Punkten geführt. Diese extrem schlechten Bewertungen hätten meistens auch einen Feedbacktext, der aber viel kürzer ausfalle, als der der "echten" Feedbacks. Besonders auffällig seien die falschen Bewertungen bei Spielen, deren PC- und Konsolenversion von der Fachpresse mit gleichen Punkten bewertet wurde.

Andere Erklärungen hätte Cao bereits methodisch ausgeschlossen.

Diese Forschung könnte für Spielehersteller eine Warnung sein. Es ist das erste Mal, dass so eine Art Racheakt empirisch erwiesen werden konnte. Haltet ihr seine These für plausibel?