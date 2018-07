Verrückte Petitionen gibt es viele, doch die folgende legt nochmal eine Schippe drauf. Es geht um die Interaktion mit dem Busfahrer - vielleicht sogar der Busfahrerin - in Fornite.

Über Fortnite weiß man heute wirklich alles und schon lange bevor eine neue Season das Tageslicht der Gaming-Welt erblickt, hat die Community zahlreiche Thesen darüber aufgestellt, die sich im Anschluss als Wahrheit entpuppten. Doch bei einer Sache ist man sich bisher noch so gar nicht einig. Wer oder was fährt eigentlich den Battle Bus in jeder Runde und wieso kann man nicht mit dem Fahrer interagieren?

Zunächst einmal ist es noch völlig unklar, ob es sich um einen Fahrer oder eine Fahrerin handelt, doch das hält die Community von Fortnite nicht davon ab, eine Petition ins Leben zu rufen, um mit der Person hinter dem Steuerrad zu interagieren, die bislang knapp 4.000 Unterschriften gesammelt hat.

So bittet man Epic Games um eine Möglichkeit, dem Fahrer oder der Fahrerin zu danken, bevor man aus dem Bus springt und sich in den Kampf wirft. Im Wortlaut der Petition heißt es:

"Seit ich ein kleiner Junge war, habe ich es geliebt, aus dem Bus zu springen, doch irgendetwas hat all die Zeit gefehlt. Und das ist die Möglichkeit, dem Fahrer zu danken, wenn man aus dem Bus springt. Er oder Sie ist eine großartige Person und gibt uns die Möglichkeit, etwas Tolles zu erleben. Ich denke es ist an der Zeit, dass wir diesen Service anerkennen, meinst du nicht?"

Die Idee basiert auf dem derzeit trendenden "Busdriver"-Meme, bei dem sich alles darum dreht, dem Busfahrer für die Fahrt zu danken.

Eine gute Idee oder unnötiger Quatsch, dem Fahrer oder der Fahrerin des Battle Bus zu danken? Diskutiert gerne darüber in den Kommentaren – eure Meinung würde uns zu dem Thema interessieren.