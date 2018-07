14 Jahre ist World of Warcraft mittlerweile alt. 14 Jahre, in denen es auf und ab ging mit dem MMO-Meilenstein. World of Warcraft wollte trotz mit der Zeit schrumpfender Spielerzahlen nie so recht von der Bildfläche verschwinden und das könnte bald auch für längst ausgestiegene Fans der ersten Stunden ein Grund zur Freude sein.

Denn mit Battle for Azeroth bekommt World of Warcraft zahlreiche gravierende Updates verpasst, die das Spiel zurück zu den Wurzeln führen sollen. Wir haben mal einen genaueren Blick drauf geworfen und sagen euch im Video-Special, ob nun endlich die Zeit für Veteranen gekommen ist, dem Rollenspiel wieder eine Chance zu geben:

World of Warcraft: Battle for Azeroth - Lohnt sich der Wiedereinstieg?

Hört sich das vielversprechend an? Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr "World of Warcaft"-Spieler wart und irgendwann aufgehört habt. Sagt uns, was ihr von Battle for Azeroth haltet und ob es euch dazu bringen könnte, doch wieder ein Abo zu kaufen. Wir sind gespannt auf eure Meinungen.