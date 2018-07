Dragon Ball Z - Team Training ist der Traum eines jeden Dragon Ball- und Pokémon-Fans. Der 22-jährige französische Entwickler "Z-Mack" benutzte eine "Pokémon Feuerrot"-Rom als Basis für seinen Hack. Was er allerdings nicht erwartet hat, war, dass er beim Entwickeln des Spiels zum besseren Menschen wurde.

In Dragon Ball Z - Team Training beginnt ihr die Reise als ein Kämpfer-Trainer, dessen Ziel es ist, alle acht Saiyajin-Orden zu bekommen, die vier Kais der Drachenliga zu besiegen und mehr als 165 Kämpfer in der Welt zu sammeln. Die Reise beginnt im Ort namens Berg Paozu. Von Dr. Brief bekommt ihr euren ersten Kämpfer. Eure Auswahl besteht aus Goku, Vegeta und Gohan. Ihr habt sogar die Möglichkeit, alle sieben Dragon Balls zu sammeln, um "Shenron" zu rufen.

Wie das englische Online-Magazin Kotaku berichtet, nimmt der Entwickler Z-Mack sein Projekt sehr ernst. Er arbeitet vier bis fünf Stunden pro Tag, bis hin zu 30 Stunden in der Woche und ist davon überzeugt, dass Programieren ihn zu einer besseren Person gemacht hat. Durch die vielen Probleme und Schwierigkeiten beim Entwickeln musste er lernen, wie man diese Probleme löst und am Ball bleibt. In dem ersten Jahr der Entwicklung hat er sich oft entmutigt gefühlt, Aufgeben war allerdings keine Option. Dieses Motto hat er auch bei Hindernissen und Herausforderungen im echten Leben weitergeführt.

"Wenn Leute mir Danken und mir erzählen, dass es ihr Kindheitstraum war, so ein Spiel zu zocken, macht es mich glücklich."

Der Entwickler veröffentlich auch regelmäßig Updates mit neuen Inhalten. Das siebte Update beinhaltet 15 neue Kämpfer so wie Ultra-Instinkt Goku und Super-Saiyajin-Blue 2 Vegeta.

Was haltet ihr von Z-Macks Geschichte und seinen Erfahrungen? Habt ihr Dragom Ball Z - Team Training schon einmal ausprobiert? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungen in die Kommentare!