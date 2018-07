Es gibt so ein paar gewisse Momente, bei denen man die Freude anderer so sehr miterlebt, dass man sich selbst freut, obwohl man eventuell gar nicht erst weiß, wieso. Ein Beispiel dafür ist der "Magic - The Gathering"-Grand-Prix Chiba, bei dem nach dem Umdrehen einer Karte, alle Teilnehmer ziemlich glücklich sind.

Bei digitalen Kartenspielen immer noch die Nummer 1: Hearthstone von Blizzard

Zum 25. Geburtstag von Magic - The Gathering veranstaltet Wizards of the Coast aktuell besondere Events, bei denen die Besucher an klassischen Draft-Events teilnehmen können. In diesem Format werden nach und nach alle Karten eines Paketes offen hingelegt und die Spieler können danach entscheiden, welche sie in ihr Deck nehmen möchten. Anlässlich des Geburtstages findet das Format mithilfe von Kartenpaketen aus dem Jahr 1993 statt und sind daher besonders einzigartig.

Der Grand Prix Chiba hat das jedoch noch einmal übertroffen. Beim Draft wurde eine Karte aufgedeckt, die jeder Magic-Spieler nur allzu gut kennt:

Der Black Lotus ist eine der mächtigsten und begehrtesten Magic-Karten überhaupt, obwohl sie nur noch in sehr wenigen Formaten gespielt wird. Nichtsdestotrotz sind die anwesenden Spieler absolut begeistert und lassen ihrer Freude freien Lauf. Ein schönes Bild.

25 Jahre Magic - The Gathering: Das Kartenspiel ist trotz des digitalen Zeitalters immer noch sehr beliebt. Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr früher ebenfalls Karten gesammelt oder ging das komplett an euch vorbei?