Als Rollenspiel mit offener Welt und zahlreichen Quests, Dialogen und Mechaniken bietet die Fallout-Reihe mehr als genug Grundlage für virtuelle Abenteuer in epischer Breite. Einige Spieler zeigen sich davon allerdings durch und durch unbeeindruckt.

Bereits vor gut einem Jahr beeindruckte der Twitch-Streamer tomatoanus mit einem Speedrunning-Marathon, in dem er die Hauptteile der Fallout-Reihe in Rekordzeit durchspielte. Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, ist der Weltrekord inzwischen geknackt: In einem neuen Video zeigt der Endzeit-Enthusiast und Weltrekordhalter erneut, wie gut er sich mit Fallout auskennt – und beendet die Spiele in insgesamt einer Stunde, 29 Minuten und 17 Sekunden.

Wie ihr seht, lassen sich die ersten Teile der Fallout-Reihe am schnellsten erledigen: So benötigt tomatoanus nur etwa fünf Minuten, um das Ende von Fallout zu erreichen, Fallout 2, Fallout 3 und Fallout - New Vegas beendet er jeweils in etwa 15 Minuten. Den Löwenanteil der neuen Rekordzeit nimmt tatsächlich das Spiel Fallout 4 ein, das dem Streamer etwas über 40 Minuten gekostet hat.

Zahlen, die mit der Zunge schnalzen lassen. Wer sich mit Fallout auskennt, der weiß, wie viel Zeit Bethesdas „Open World“-Reihe potenziell verschlingt. Allein in Fallout 4 versenken „Normalsterbliche“ jedenfalls gut und gerne dutzende Stunden und sind über Wochen und Monate hinweg beschäftigt. Durch eine Kombination aus cleverer Wegfindung und diversen Bugs und Exploits gelingt es tomatoanus, seine Spielzeit drastisch zu verkürzen – auch, wenn nach Aussage des Speedrunners noch viel Raum für Optimierung bleibt.

Inwiefern er sich im kommenden Fallout 76 wird austoben können, bleibt abzuwarten: Das „Spin Off“ erscheint voraussichtlich am 14. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One und wird als erster MMO-Teil der Reihe auch auf Multiplayer-Aspekte setzen.