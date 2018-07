Wochenlang war die "God of War"-Community auf der Suche nach dem letzten Geheimnis des Action-Adventures. Nachdem der Creative Director Cory Barlog vor kurzem einen kleinen Hinweis gegeben hat, ist nun der Schleier gelüftet. Allerdings sind nicht alle Spieler so wirklich glücklich darüber.

Im neuen God of War kämpft Kratos anders. Die genauen Unterschiede zeigen wir euch im Video:

Obwohl God of War erst im April erschienen ist, haben findige Fans nicht allzu lange gebraucht, um die zahlreichen Easter Eggs und Geheimnisse des Spiels aufzudecken. Nur eine Sache hat sich bislang vor ihnen versteckt. Im Rahmen der San Diego Comic-Con hat Cory Barlog deshalb ziemlich offen verraten, dass sich die Spieler doch einfach mal im Haus von Kratos umsehen sollen.

Gesagt, getan und mittlerweile ist das Geheimnis offenbar gelüftet. An dieser Stelle eine dicke Spoiler-Warnung: Das Easter Egg greift der Geschichte des Spiels voraus. Wer God of War noch nicht durchgespielt hat, sollte jetzt nicht mehr weiterlesen.

Wie von Barlog richtig angesprochen, befindet sich das Geheimnis im Haus von Kratos. Genauer gesagt lassen sich dort im Holz Runen finden, die, wenn sie korrekt zusammengesetzt werden, das Wort "LOKI" ergeben. Wer God of War beendet hat, weiß worum es geht. Bei Loki handelt es sich um den wahren Namen von Kratos' Sohn Atreus, der gegen Ende des Spiels gelüftet wird. Zudem gibt es im Haus einen Wandteppich, der das bekannte Schlangenzeichen von Loki zeigt.

Kein allzu spanndes Easter Egg, so zumindest der Tenor im Reddit "GodOfWarSecrets". Dennoch soll es sich dabei laut dem Senior Concept Artist Joe Kennedy tatsächlich um das Geheimnis handeln. Der Reddit-Nutzer Greel89 zeigt sich sichtlich enttäuscht:

"Also ist das große Geheimnis etwas, was wir bereits wussten. Ich meine, ich dachte nicht, dass es etwas Extravagantes sein würde, aber ich habe zumindest einige neue Informationen in Bezug auf die Geschichte erwartet. Wenn das wirklich so ist, bin ich sehr enttäuscht."

Auch auf Twitter ist die Enttäuschung vorhanden:

Wow all that hype about a secret no player has found only to be that?? Lol lame. — Omar Frost (@Omar_Fuzzy) 24. Juli 2018

"Wow, der ganze Hype um ein Geheiminis, welches noch kein Spieler gefunden hat, ist das? Wie langweilig"

Well that’s...underwhelming — Evan P (@E_Vaan) 24. Juli 2018

"Nun, das ist.... unterwältigend."

Manchmal ist die Kritik auch etwas "direkter":

Lame Of war. Cant believe I wasted money on this trash — Michael Landis (@SavageBeast421) 25. Juli 2018

"Lame of War. Ich kann es nicht glauben, dass ich Geld für diesen Müll ausgegeben habe"

Andere Reddit-Nutzer sind wiederum der Meinung, dass das noch nicht das Geheimnis sein kann, welches Cory Balrog erwähnt hatte. Aus diesem Grund untersuchen die Spieler weiterhin das Haus und die nähere Umgebung, um eventuell doch noch etwas von mehr Wert zu finden.

Wie seht ihr die Sache? Enttäuschendes Geheimnis oder doch spannendes Easter Egg? Immerhin wäre es möglich, dass ein neuer Spieler hier direkt einen großen Story-Twist erfährt, bevor er überhaupt mit der Reise von Kratos und Atreus beginnt.