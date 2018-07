Fortnite: Selbst eine digitale Beerdigung geht schief

Wir haben euch letztens davon berichtet, dass eine Hilfeleistung vor kurzem in Fortnite nicht ganz den gewünschten Ausgang genommen hat. Das Ergebnis hat Entwickler Epic Games so sehr amüsiert, dass sie die Geschichte der Spieler Chappadoodle und Muselk im Spiel mithilfe eines Grabssteins verewigt haben. Doch auch an diesem Ort läuft längst nicht alles rund.

Die Lösung für die Herausforderung aus Woche 2 der fünften Saison gibt es im Video:

Zur Erinnerung: Der Spieler Muselk wollte seinem Gegenspieler Chappadoodle mithilfe eines Kart-Wagens aus einer ungünstigen Lage befreien. Letzterer hat sich an einem Ort manövriert, aus dem er alleine nicht mehr hätte entkommen können. Die Idee war an sich gut, allerdings gab es bei der Ausführung schlussendlich das Problem, dass Muskelk kurzerhand Chappadoodle ausversehen ins Wasser geschleudert hat.

Nur eine Woche danach hat Epic Games am Ort des Unfalls einen Grabstein aufgestellt, der an den traurigen Tod von Chappadoodle erinnert. Eine lustige Aktion, die von nicht wenigen Spielern honoriert wird. Einige Fans haben sich sogar zusammengeschlossen und versucht, eine digitale Beerdigungszeremonie abzuhalten. Das klappt aber nicht immer so, wie es sich so mancher vorstellt.

Während einer solchen "Fake-Beerdigung" hat es der Nutzer mit dem Namen thederpytroller geschafft, den Grabstein zu vernichten. Laut seiner Aussage wusste er nicht, dass das geht. Die Reaktion der teilnehmenden Spieler folgte zugleich, in dem sie ihn in sekundenschnelle niedergeprügelt haben. Daraufhin kam es zu einer Kette von Gewaltakten, die darin resultierte, dass die tanzenden Spieler in die Luft gejagt worden sind.

Hach, Fortnite: Am Ende muss auch einer im "Battle Royale"-Spiel den Spielverderber mimen und die Party versauen. Vielleicht wäre es für die Zukunft praktischer, wenn der Grabstein nicht zerstörbar ist.