Pro Evolution Soccer 2019 - eine anspruchsvolle Fußballsimulation mit Lizenzproblemen. Bei einer Proberunde in der Schalker Veltins-Arena überzeugt Konamis Vorzeige-Kick auf dem Spielfeld. Aber kann PES 2019 dem großen Konkurrenten FIFA 19 das Wasser reichen?

In diesem Jahr beginnt die Saison besonders früh: PES 2019 soll bereits am 28. August 2018 erscheinen – genau einen Monat vor dem großen Konkurrenten FIFA 19. Diese vier Wochen Vorsprung möchte Konami nutzen, um euch von den Qualitäten der Fußballsimulation zu überzeugen. Wer es gar nicht abwarten kann, der probiert die ab dem 08. August 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 angekündigte Demo aus.

Im Vorfeld dieser Offensive lud Konami Pressevertreter, Influencer und E-Sport-Spieler in die Veltins-Arena auf Schalke und präsentierte eine frühe Vorschauversion des Spiels. Wir waren dabei und haben unsere Eindrücke vom Anspielen für euch zusammengefasst.

Neue Stärken und bekannte Lizenzprobleme

PES 2019 basiert weiterhin auf der aus den Vorgängern bekannten Fox-Grafiktechnologie, erweitert diese aber um die Lighten-Funktion. Das bedeutet: Das Spiel berechnet die Lichtverhältnisse realistisch und erlaubt sogar Veränderungen durch eine untergehende Sonne oder wechselnde Wetterbedingungen. PES 2019 sieht schon mal klasse aus.

PES 2019 soll im August verfügbar sein:

Einen Zahn müssen wir euch sogleich ziehen: Die FIFA-Serie hat in Sachen Lizenzen erneut die Nase vorne. Konami verliert die Rechte an der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und dem UEFA Super Cup. Aus der Bundesliga sind lediglich drei Clubs – einer davon der FC Schalke 04 – vertreten. Immerhin: Konami schloss Partnerschaften mit Vereinen wie dem FC Barcelona, Liverpool oder Inter Mailand. Sieben neue Ligen – unter anderem die portugiesische NOS und die exklusive russische Premier League – sind neu dabei.

Der FC Liverpool gehört ebenso wie der FC Schalke 04 zu den PES-Partnerclubs.

Der erste Eindruck überzeugt

Auf dem Platz lässt PES 2019 jedoch seine Muskeln spielen. Konami feilt die Ecken und Kanten zunehmend ab, drosselt aber zugleich das Tempo. Der Hurrafußball vergangener Tage funktioniert nicht mehr, stattdessen müsst ihr die Stärken und Schwächen eurer Mannschaft kennen. Das Passspiel erweist sich in der Proberunde als fordernd und zugleich vielschichtig. Präzision ist Trumpf und wer seine Mannen unter Kontrolle hat, der erzielt wunderschöne Tore.

Jeder Kicker steuert sich anders und deren Kondition spielt dank dynamischem Müdigkeits-Feature eine große Rolle. Sprintet ihr ständig, geht den Stars die Puste aus. Dann arbeiten Stürmer nicht mehr zurück und Mittelfeldakteure bieten sich nicht mehr für Zuspiele an. Eine müde Truppe bewegt sich insgesamt weniger und spielt weniger Chancen heraus. Sehr praktisch: Mit Hilfe der Schnellauswechslel-Funktion bringt ihr während Unterbrechungen frisches Blut in Form unverbrauchter Spieler ins Geschehen.

Konami baut den Aufgang der Veltins-Arena für PES 2019 realistisch nach.

Präzision und spielerische Freiheit

Konami verbessert zudem die Ballphysik und die Art, wie die Stars das Leder annehmen. Hier kommt es stark auf die richtige Position an. Nur wenn ihr eure Offensivkräfte punktgenau anspielt, verarbeiten diese eure Vorlage auch perfekt. Der Ball fühlt sich dabei einen Hauch leichter an als in den Vorgängern. Er fliegt schneller, wodurch Torschüsse gefühlt mehr Wucht erhalten.

Auffällig ist, dass es kein Patentrezept für den Angriff gibt. Egal, ob Kurzpassspiel durch das Zentrum oder Flügelspiel – PES 2019 stellt euch alle Möglichkeiten für das Vorgehen bereit. Auf die Beschaffenheit des Untergrunds muss dabei ebenfalls geachtet werden. Bei Schnee oder Regen rutschen die Spieler häufiger weg und der Ball rollt einen Tick schneller.

PES-Botschafter Coutinho tritt die Ecke mit höchster Präzision.

Meinung von Olaf Bleich