Der Fortnite-Spieler und Reddit-User WintrrShadow postete gestern ein selbstproduziertes Video, in dem er im Spiel die emotionalste Szene aus einem Film nachstellt. Damit möchte er Abschied nehmen vom "alten" Fortnite.

Der Vergleich mit der letzten Szene von Fast and Furious 7 ist eine emotionale Möglichkeit, um sich vom "alten" Fortnite zu verabschieden. Der Schauspieler Paul Walker ist zur Zeit der Dreharbeiten von Furious 7 tödlich verunglückt. Die Zuschauer sehen also in der Szene nicht mehr wirklich ihn, sondern ein digitales Bild seiner Selbst, das mit Hilfe seiner Brüder, einem "Special Effect"-Studio von Regisseur Peter Jackson und jeder Menge teurer Technologie zusammengebastelt wurde.

Da wir zur Zeit als der Film in den Kinos erschien, in der Szene also nicht nur Abschied vom Charakter Brian O'Connor, sondern auch vom verstorbenen Paul Walker nehmen mussten, ist die Szene extrem traurig.Umso anrührender ist darum der Vergleich dieser Szene mit dem Abschied von Fortnite, wie es bis einschließlich Season 4 war. Denn [mit der Season 5 sind nicht alle Spieler unbedingt zufrieden](https://www.spieletipps.de/artikel/9200/1/). Sogar die Musik ist die gleiche wie im Film: Wiz Khalifa and Charlie Puth’s "See You Again". Da kommen schnell alte Erinnerungen wieder hoch.

Wir haben schon lange nicht mehr gesehen, dass ein User so unterhaltsam und gelungen seine Gefühle gegenüber eines Updates äußert. Wie fandet ihr das Video? Seid ihr seiner Meinung?