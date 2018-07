Als einem ausdauernden Spieler im April des vergangenen Jahres ein neuer Trick in The Legend of Zelda - The Wind Waker gelang, sorgte dies für einige Furore. Die Möglichkeit, vorzeitig eine magische Barriere im alten Hyrule zu überwinden, wurde als waschechter Durchbruch gefeiert, der bisherige Rekordzeiten von gut drei Stunden drastisch verkürzte.

Sehenswert: der Trailer zur Neuauflage The Legend of Zelda - The Wind Waker HD

Einer Handvoll von Spielern gelang es in den folgenden Monaten, den Weltrekord in der HD-Neuauflage für Wii U immer weiter auf mittlerweile unter zwei Stunden zu senken. Der schwedische Spieler Linkus7 kam der Einstundenmarke dabei erst vor wenigen Wochen so nah, wie noch kein Speedrunner zuvor. Doch dieser Sensationserfolg war einem anderen Spieler vorbehalten.

Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, ist es dem US-amerikanischen Twitch-Streamer ianmiles29 heute gelungen, The Legend of Zelda - The Wind Waker HD in 59 Minuten und 46 Sekunden zu beenden. Ein echter Meilenstein!

Wie ihr im Verlauf des beeindruckenden Speedruns seht, macht sich der Geschwindigkeitsjunkie dabei so einige Tricks zunutze. Neben besagtem „Barrier Skip“ setzt er etwa auf den ebenfalls nicht ganz einfach durchzuführenden „Door Skip“, der es ihm erlaubt, eine Tür in der Verwunschenen Bastion zu öffnen, ohne den dafür vorgesehenen Schalter zu betätigen. Ebenfalls überspringt er eine gut 40 Sekunden lange Zwischensequenz mit dem Deku-Baum.

„So spielt man The Wind Waker HD. Das war's“, stellt der hörbar überwältigte Spieler fest, als er Ganondorf den finalen Schlag versetzt. Seine „Wind Waker“-Karriere will er trotz neuen Weltrekords freilich nicht an den Nagel hängen: Seiner Meinung nach bietet das Spiel noch jede Menge Raum für Optimierung. Die Zukunft dürfte also weitere Rekordzeiten bringen.