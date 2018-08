Die folgenden Bilder könnten ganze Kindheitserinnerungen auf einen Schlag zerstören und bleibende Schäden bei den Betrachtern hinterlassen. Charaktere aus Super Smash Bros. tanzen in Fortnite und sorgen damit für verstörte Reaktionen.

Keine Sorge - in diesem Trailer sehen die Charaktere noch normal aus:

Alle Nintendo-Fans müssen jetzt ganz stark sein und eventuell danach zum Augenarzt. Der YouTuber MasterofHyrule ist ein großer Fan von Super Smash Bros. und zeigt auf seinem Channel immer wieder unterhaltsame Videos zu wissenswerten Dingen oder wie die Charaktere aus dem Spiel in andere Rollen schlüpfen. Und auch dieses Video behandelt diese Thematik, doch diesmal vollführt jeder Kämpfer einen bekannten Tanz aus Fortnite.

Was sich schon ein wenig skurril anhört, ist in Wirklichkeit noch viel schlimmer. Die Models der Kämpfer wurden vom 3D-Animator ishmael205 in Szene gesetzt, wobei Captain Falcon als Grundgerüst herhalten musste, um seine Bewegungen auf alle anderen Charaktere zu übertragen.

Doch Bilder sagen wie immer mehr als 1000 Worte:

Während der Standard-Tanz aus Fortnite bei Kämpfern wie Sheik, Samus oder Pit noch halbwegs natürlich wirkt, fehlen uns die Worte, wenn wir ein Glurak zu Gesicht bekommen, welches völlig deformiert versucht die Moves zu vollführen. Am schlimmsten hat es dabei Ness oder den Villager aus Animal Crossing erwischt. Beide Charaktere haben plötzlich lange Gliedmaßen bekommen und lassen uns ihre natürliche Gestalt ganz schnell vergessen.

Von den Bowser-Kindern wollen wir erst gar nicht anfangen und fragen euch, welcher Charakter für euch am schlimmsten performt hat. Den Namen lesen wir gerne unten in den Kommentaren.