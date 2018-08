Quelle: Roland Oberheim / Twitter

Mit dem jüngst veröffentlichten Next-Update scheint No Man's Sky nach einer katastrophalen Veröffentlichung vor knapp zwei Jahren der verspätete Durchbruch gelungen zu sein. Positive Bewertungen und ein massiver Spielerzuwachs auf Steam zeigen, dass das ambitionierte Projekt wieder gut bei den Spielern ankommt.

Ein Fan hat sich jetzt auf ganz besondere Weise erkenntlich gezeigt, wie die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet. Der Twitter-Nutzer Roland Oberheim hat dem Chefentwickler Sean Murray nämlich ein waschechtes Denkmal gesetzt – in Form von Murrays Gesicht, eingraviert auf einen der zahlreichen Planeten im Spiel.

Thanks @NoMansSky and @hellogames for making such an awesome game! #NoMansSky #NoMansSkyNEXT #PS4share pic.twitter.com/fpRzlTwFcL

Danke an Hello Games, dass ihr so ein tolles Spiel gemacht habt!

Wie ihr seht, besteht das Murray-Denkmahl aus zahlreichen Bodenplatten – 37 mal 50 Quadrate hat Oberheim laut eigener Aussage in minutiöser Kleinarbeit verbaut. Als Vorlage diente ein auf entsprechende Pixel reduziertes Schwarz-Weiß-Foto des Chefentwicklers.

Eigene Ressourcen gingen dabei nicht drauf, denn Oberheim baute das Denkmahl im Kreativmodus von No Man's Sky, das Spielern unendliche Ressourcen zur Verfügung stellt. Fast jedenfalls: „Zeitfressend, aber nicht schwierig“, beschreibt Oberheim seine Arbeit auf Twitter.

Das Ergebnis kam allerdings nicht nur bei anderen Spielern gut an. Sean Murray, der sich dank No Man's Sky bereits bizarren Todesdrohungen ausgesetzt sah, schreibt sichtlich erfreut auf Twitter:

The only way this could have been better is if I had come across it by accident whilst playing the game ❤️❤️❤️