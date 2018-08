Es ist wohl die News, die im Laufe des gestrigen Tages für die meisten hochgezogenen Augenbrauen gesorgt hat. Eltern stellen neuerdings Nachhilfelehrer für ihre Kinder beim Thema Fortnite ein. Was früher eben Mathe oder Deutsch war, könnte heute ein "Battle Royale"-Spiel sein, bei denen die eigenen Kinder dringend besser werden müssen. Ein Umstand, der in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert wird.

Wir haben mit dem bekannten Streamer Ninja über Fortnite und PUBG gesprochen:

Im Schnitt sollen Eltern 20 US-Dollar pro Stunde für Fortnite-Lehrer bezahlen, wie es in der Überschrift eines Variety-Berichtes heißt. Das nimmt das Unternehmen Devolver Digital, die unter anderem für Shadow Warrior 2 oder Hotline Miami bekannt sind, zum Anlass für den folgenden Twitter-Beitrag:

Plz buy our $10 video games. pic.twitter.com/k3teJv4DuH — Devolver Digital (@devolverdigital) 1. August 2018

"Bitte kauft unsere 10 US-Dollar teuren Videospiele"

Statt also 20 US-Dollar pro Stunde für einen Fortnite-Lehrer auszugeben, sollen die Eltern lieber ihrem Kind Videospiele von Devolver Digital kaufen. Diese sind schließlich in der Regel im Budget-Preis zu finden und kosten demnach keine 60 US-Dollar oder mehr. Ein Fan hat dabei eine ganz besondere Idee:

So I guess it's time for me to get good at Fortnite so I can be a Fortnite tutor and make money to buy more Devolver games. — Daniel Hartzell (@aZombieDictator) 1. August 2018

"Ich schätze es ist an der Zeit für mich, gut in Fortnite zu werden, damit ich ein Nachhilfelehrer sein kann, der genügend Geld verdient, um weitere Devolver-Spiele kaufen zu können"

Ein Plan, der möglicherweise sogar aufgehen könnte.

Es gibt noch andere Twitter-Beiträge, die sich durchaus humorvoll mit dem Thema Fortnite-Lehrer auseinandersetzen, etwa wenn das eigene Kind besonders gut ist:

Bahahaha! I'm going to get a bumper sticker that reads; "Proud Parent of a kid who doesn't need a Fortnite tutor." — Karen Marshall (@MandyArmageddon) 1. August 2018

"Bahahaha! Ich werde mir einen Autoaufkleber besorgen, auf dem steht: "Stolzer Elternteil eines Kindes, das keinen Fortnite-Nachhilfelehrer braucht."

The Chinese stereotype that Americans don't believe in education and hard work to get better just isn't accurate. Look at the sacrifices they parents makehttps://t.co/GDFASrDaf3 — Capitalist Roader Balding (@BaldingsWorld) 1. August 2018

"Das chinesische Klischee, dass Amerikaner nicht an Bildung und harte Arbeit glauben, um besser zu werden, ist einfach nicht richtig. Seht euch die Opfer an, die die Eltern bringen."

Nachhilfelehrer in Videospielen: Was haltet ihr davon? Würdet ihr, sofern ihr Kinder habt, eine solche Hilfe in Anspruch nehmen oder überschreitet das für euch eigene Grenzen? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!