Er ist wohl einer der berüchtigtsten Twitch-Streamer der Welt: Guy Beahm aka DrDisRespect. Auf dem PGI hatten wir die Gelegenheit, dem Doc ein paar Fragen zu stellen und erfahren von bewegenden Momenten, gut aussehen beim Ballern und den wahren Gründen für die Niederlage beim Charity Event. Haltet ihr so viel Sprengstoff aus? Dann schaut euch hier unser Video-Interview an:

Explosionsgefahr: Im Gespräch mit DrDisRespect

Übrigens sprachen wir im Zuge des PGI ebenso mit dem Streamer Ninja. Das Video-Interview könnt ihr hier sehen.

