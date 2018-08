Kuriositäten gibt es immer – doch habt ihr schon einmal etwas von einem essbaren Logo von SEGA gehört? Was sich erst merkwürdig anhört, hat in Japan tatsächlich eine Tradition.

Dass sich die japanische Kultur von der europäischen sehr stark unterscheidet sollte kein Geheimnis sein und auch folgende Meldung trägt dazu bei, dass sich daran so schnell nichts ändern wird. Denn der Videospielgigant SEGA verkauft schon bald sein eigenes Logo, welches zum Essen gedacht ist. Klingt komisch, ist es auch.

Dabei entspricht das Logo einem kleinen Kuchen, der entweder mit roten Bohnen oder in einer anderen „Premium Variante“ mit Vanillebohnen gefüllt ist. Diese Speise nennt man Taiyaki und wird in Japan gerne als Nachtisch serviert, woran sich auch SEGA ein Beispiel genommen hat. Die ursprüngliche Variante des Taiyaki wird meist als Fisch dargestellt, was SEGA allerdings zu langweilig fand.

Wer das SEGA-Logo selber einmal probieren möchte, sollte ab dem 08. August nach Tokio reisen und in den Ortsteil Ikebukuro fahren, um sich vom Geschmack dieser Leckerei zu überzeugen.

Die spinnen, die Japaner. Würdet ihr für ein Taiyaki nach Japan reisen wollen oder habt ihr eine Alternative hier in Deutschland gefunden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.