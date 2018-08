Ein Feature, auf das sich viele Fans in Pokémon - Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli freuen, sind die Monster, die euch auf Schritt und Tritt hinterherlaufen. Und damit sind nicht nur Evoli und Pikachu gemeint, sondern diverse andere Pokémon, die mitunter zum Transportmittel taugen. Nun zeigte Nintendo den Fans mehr Bewegtbildmaterial und die freuen sich nicht nur, sondern sind mitunter sogar "verstört". Und das dank Bisaflor.

Der eine oder andere Fan dürfte bei diesen Laufanimationen ordentlich lachen:

Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie es wohl aussehen würde, wenn Bisaflor läuft? Nein? Wir auch nicht - und trotzdem sind wir ein wenig perplex. So geht es anscheinend auch vielen Fans, die sich das Video des Kanals GameXplain angesehen haben, das die Laufanimation der Pokémon in Let's Go in den Vordergrund stellt. Denn die wenigsten haben sich wohl darüber Gedanken gemacht, was Bisaflor eigentlich ist.

"Raupis Animation ist bezaubernd. Und aus irgendeinem Grund habe ich bei Bisaflor nicht an einen Frosch gedacht."

Schnell entsteht eine Diskussion. Ist Bisaflor ein Frosch? Eine Kröte? Ein Dinosaurier?

"Irgendwie bin ich verstört."

Immerhin deutet der englische Name, Venusaur, laut den Fans darauf hin, dass es sich bei dem Pflanzen-Pokémon um einen Dinosaurier (Englisch: Dinosaur) handelt.

Auch wichtig für die Fans: Wieso sieht das Springen und Laufen so witzig aus? "Ich habe wirklich nicht erwartet, dass es [Bisaflor] sich so bewegt", schreibt ein User. Auch wenn das Video insgesamt sechs verschiedene Pokémon zeigt, wie zum Beispiel Lektrobal oder Raupi - übrigens auch sehr sehenswert - dreht sich in den Kommentaren alles um Bisaflor. Auch Twitter diskutiert über die Animation:

OOF. Seeing Venusaur's legs stretched out while it's running feels extremely cursed pic.twitter.com/KauH6BI2r7 — Crowboy ( Open Commissions!) (@BillSpooks) 3. August 2018

"Bisaflors ausgestreckte Beine zu sehen, während es rennt, fühlt sich extrem merkwürdig an."

if you saw this thing in a dark alleyway bounding towards you at a fast 80 miles per hour and quickening still what would you do pic.twitter.com/4c4tCEH0QH — EM (@Emdasche) 3. August 2018

"Wenn du dieses Ding in einer dunklen Gasse siehst und es dir mit schnellen 80 Meilen pro Stunde entgegenkommt und dann noch beschleunigt, was würdest du tun?"

Pokéwiki beschreibt es übrigens als "reptilienähnliches" Pokémon. Bei Fröschen und Kröten handelt es sich allerdings um Amphibien. Was Bisaflor nun schlussendlich wirklich ist, bleibt vorerst wohl ein Rätsel. Was sagt ihr denn zu dem Video? Verstörend oder ganz normal?