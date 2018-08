Die Speedrunner-Szene rund um Super Mario Odyssey durchlebt derzeit seine Hochphase und stellt in Aussicht, dass in sehr naher Zukunft ein neuer Meilenstein erreicht wird.

Schon gewusst? So findet ihr Yoshi in Super Mario Odyssey:

Speedruns gehören mittlerweile zu Twitch wie eine Power-Bank zu einem "Pokémon Go"-Event und das ausgerechnet Super Mario Odyssey zu einem der beliebtesten Spiele zählt, die möglichst schnell durchgespielt werden, ist aufgrund der Begeisterung für die Speedruns von Super Mario 64 nicht gerade verwunderlich.

Während normale Casual-Spieler mehrere Stunden oder Tage benötigen, um das Spiel durchzuspielen, schaffen es die Speedrunner in Super Mario Odyssey meist in etwa einer Stunde. Doch genau diese Marke von 1:00:00 könnte schon sehr bald gebrochen werden, wenn wir uns den Verlauf der Weltrekorde für den Switch-Titel ansehen.

Seit dem Release im November 2017 wird der Weltrekord für Any% (Das Hauptspiel durchspielen) fast jeden Monat um knapp eine Minute unterboten. Wenn wir dem Muster also weiter folgen, müsste es den ersten Weltrekord in unter einer Stunde innerhalb der nächsten 2 -3 Monate geben – also noch bevor das neue Jahr eigeläutet wird.

Der aktuelle Rekord liegt bei 1:01:34 und wurde am 05. August 2018 vom belgischen Speedrunner Suisaiga aufgestellt. Insgesamt gibt es auf der Seite Speedrun.com über 1.200 User, die ihren Rekord eingereicht haben – Tendenz steigend. In den Kommentaren des Videos ist die Begeisterung groß. Fans gratulieren dem Speedrunner und sind verblüfft über sein Können.

Habt ihr euch auch schon einmal an einen Speedrun versucht und welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht? Uns würden eure Erlebnisse interessieren, also ab in die Kommentare damit.