Weil er bei einem Fortnite-Turnier eine große Stange Geld gewann, rief ein Streamer sofort seinen Vater an und berichtete ihm von seinem Gewinn. Die Reaktion des Vaters begeistert derzeit die Community.

Schon den neusten Schatz der aktuellen Woche in Fortnite gefunden? Hier könnt ihr ihn finden:

Die Fortnite-Szene wächst beständig und immer mehr Spieler verdienen ihren Unterhalt mit dem Spiel von Epic Games – sei es durchs Streaming oder durch die Teilnahme an großen Turnieren. Der erst 17-jährige Streamer Reverse2k verbindet diese beiden Parteien und erlangte nicht nur große Aufmerksamkeit und Zuspruch einer eigenen Community, sondern jetzt auch ein Preisgeld im Rahmen des wöchentlichen Hold the Throne-Turniers.

In diesem Turnier werden Spieler für ihre Kills und ihrer Position an erster Stelle prämiert, was dem Streamer Reverse2k hier erfolgreich gelang. Insgesamt konnte der junge Streamer hier stolze 86.000 Dollar mit nach Hause nehmen, was ihn gleich dazu veranlasste, seinen Vater im Stream anzurufen, um ihm davon zu erzählen.

Im Clip sieht man, dass Reverse2k mit den Tränen kämpft und seine Freude kaum zurückhalten kann. Sein Vater reagiert sichtlich stolz und wiederholt den gewonnen Betrag ungläubig und rät seinem Sohn sich einen Steuerberater zu besorgen. Als er dann nachfragt ob sein Sohn weint, gibt er zu, dass beim ihm selber auch kein Auge trocken bleiben würde, wenn er diesen Gewinn eingefahren hätte.

Eine tolle Reaktion eines verantwortungsvollen und stolzen Vater auf den Gewinn seines Sohnes bei einem Fortnite-Turnier. Würdet ihr eure Familie nach so einem Gewinn auch direkt anrufen? Schreibt es in die Kommentare.