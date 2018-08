Auf der Evolution Championship Series in Las Vegas kam es kürzlich zu einem dramatischen Finale im "Dragon Ball FighterZ"-Turnier. Das Auf und Ab des Kontrahenten SonicFox während des Turniers steht dem Anime-Vorbild Dragon Ball Z in nichts nach. Und mündete ebenso wie die Vorlage in einem bombastischen Showdown.

Dragon Ball FighterZ - Alle dramatischen Finisher und Intros:

Bei der Evolution Championship Series – kurz Evo – handelt es sich um die weltweit größte Gaming-Meisterschaft im "Beat 'em Up"-Sektor. Vom 3. bis 5. August fand sie ein weiteres Mal statt, im Mandalay Bay Hotel Las Vegas, Nevada. Das Turnier konnten Interessierte über den Twitch-Kanal der Veranstalter mitverfolgen. Der Veranstaltungsteil rund um Dragon Ball FighterZ hat dabei für besonderes Aufsehen gesorgt, da die Vorgänge rund um die dortigen Kontrahenten selbst direkt aus einem Anime stammen könnten.

Sorgenkind SonicFox

Im Mittelpunkt des Ganzen stand der Spieler Dominique McLean, besser bekannt als SonicFox, der sich in der Vergangenheit als absoluter Kampfspielprofi einen Namen gemacht hat. Unter anderem durch Siege auf Evo-Meisterschaften in Injustice - Götter unter uns im Jahr 2014 und in Mortal Kombat 2015 und 2016. Wie das englischsprachige Magazin Kotaku feststellte, geriet sein guter Ruf dieses Jahr aber leicht ins Wanken, als er im Turnier zu Injustice 2 auf der Evo 2018 nur den dritten Platz belegte. In einer Übungsrunde Dragon Ball FigherZ mit seinem Rivalen Goichi "GO1" Kishida verlor er dann weitere Runden, was seine Fans ins Grübeln brachte.

Als der Spieler dann allerdings Shoji "Fenritti" Sho in einem offiziellen Turnier-Match besiegte, schien er erholt von den vorangegangenen Niederlagen und sicherte sich bereits eine Treppchenposition. Doch die Spitzenposition war damit noch nicht erreicht. In einem ersten offiziellen Duell mit Erzrivalen GO1 erkämpfte er den Sieg trotz, dass der Spieler sich zuvor mit Hilfe des herbeibeschworenen Drachen Shen-Long die Energieleiste voll auffüllte:

Der nun sichtlich aufgebrachte GO1 besiegte Fenritti, was ihm ein weiteres Match gegen SonicFox ermöglichte – welches er vernichtend gewann. Es sah alles andere als gut aus für SonicFox, der Sieg für GO1 war zum Greifen nah. Der Punktestand im Kämpfer-Pool verlangte zu diesem Zeitpunkt einen weiteren Kampf zwischen den beiden. Doch bevor dieser losging, fragte SonicFox die Veranstalter, ob es möglich sei, den Sitzplatz mit GO1 zu tauschen.

Einen Kompromiss und einen Münzwurf später saß und spielte er auf der linken Seite. Ob er mehr Übung darin hat, seine Moves zu Kampfbeginn von links nach rechts auszuführen? Wir wissen es nicht. Doch in einem unerwarteten Aufschwung zerlegte SonicFox seinen Kontrahenten, der sogar wieder einmal seine Energieleiste von Shen-Long auffüllen ließ, in einem 3:0. Und holte sich damit den Sieg. Mehr Anime-Drama geht nicht:

Wie ihr im Video seht, feierte der Spieler in der berüchtigten Tiermaskerade seinen Sieg ausschweifend. Wie es sich für einen Anime gehört.

Ein nervenaufreibendes Spektakel, findet ihr nicht? Habt ihr selbst schon Momente im Leben gehabt, die direkt aus einem Anime stammen könnten? Schreibt sie uns in die Kommentare, wir freuen uns darauf, sie zu lesen!