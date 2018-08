Nach dem süßen Hamster Hammond, auch "Wrecking Ball" genannt, hat es nicht mehr lange gedauert, bis die Overwatch-Community einen Grund gefunden hat, Twitter mit Memes und Zeichnungen zu überfluten. Der neueste Anlass: D.Vas neuer Skin, namens Waveracer D.Va, der passend zum Sommer-Event am 09. August erhältlich sein wird. Schon im Vorfeld hat Blizzard euch einen kleinen Vorgeschmack geliefert. Und auch wenn die Helden Winston und Ana ebenfalls Skins erhalten, haben die Fans zur Augen für D.Va - mal wieder.

Overwatch lange nicht mehr gespielt? Dann schaut euch den neuesten Helden an:

Wie üblich kündigte Blizzard den neuesten Skin mittels Twitter und einem kleinen Video an. Dort schreiben sie: "Fallt auf mit dem Waveracer (Legendär)! Begleitet uns nach Busan [Stadt in Südkorea, dem Heimatland von D.Va] zu den Sommerspielen, die am 09. August anfangen."

Schnell lassen die ersten Fans ihrer Fantasie freien Lauf und stellen sich D.Va auf einem Jetski vor:

Doch darauf können die Fans wohl lange warten, wie die Reaktion des Overwatch-Teams zeigt:

Bereits im letzten Jahr fanden die Sommerspiele statt. So bekamen Widowmaker und McCree Skins, die sich am Strand sehen lassen. Helden wie Lucio oder Tracer bekamen stylische Fußball-Outfits.

Bereits in zwei Tagen, am 09. August, habt ihr die Chance, euch D.Vas Waveracer-Skin zu schnappen. Schlagt ihr zu oder versteht ihr den erneuten Hype um einen Skin der Heldin einfach nicht?