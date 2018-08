Age of Empires 2: Umfangreiche Mod bringt euch direkt nach Mittelerde

Echtzeitstragie und Der Herr der Ringe hat in der Vergangenheit gut funktioniert, wie unter anderem Der Herr der Ringe - Die Schlacht um Mittelerde bewiesen hat. Eine Neuauflage ist derzeit allerdings nicht in Sicht. Eine Alternative ist die Modifikation Tales of Middle Earth für den Klassiker Age of Empires 2 - Age of Kings.

Auf der gamescom vor einem Jahr gab es reichlich Jubel über Age of Empires 4:

Tales of Middle Earth ist bereits seit über sechs Jahren in Entwicklung und eine der wohl aufwändigsten Modifikationen für Age of Empires 2. Basierend auf dem Universum von J.R.R. Tolkien umfasst die Mod 18 verschiedene Fraktionen, darunter Elben, Zwerge, die Armeen von Mordor und viele mehr, die allesamt mit eigenen Einheiten und Grafiken ausgestattet sind.

Hinzu kommen neue Karten, die wichtige Ereignisse der "Herr der Ringe"-Welt abbilden. Unter anderem dürft ihr in Mordor eure Armee aufbauen und in den Kampf ziehen. Zu guter Letzt gibt es außerdem Änderungen an manchen Spielmechaniken, allen voran den Schiffskampf.

Interessierte können eine nahezu fertige Version von Tales of Middle Earth gratis auf moddb herunterladen. Allerdings funktioniert die Modifikation aktuell nur mit den Originalversionen von Age of Empires 2 - Age of Kings und der Erweiterung Age of Empires 2 - The Conquerors. Ein Update für die HD-Version ist aber geplant.

Im Kino ist Der Herr der Ringe vorerst abgeschlossen, während in der Videospielwelt zuletzt das Action-Adventure Mittelerde - Schatten des Krieges im Fokus stand. Ein Nachfolger zu Der Herr der Ringe - Die Schlacht um Mittelerde ist zurzeit jedoch nicht geplant.