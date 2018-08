Wenn ihr einen Gegenstand wählen könntet, den ihr zur Stratosphäre und zurück schicken könnt, was wäre es? Der 14-Jährige Ronnie Doyle hatte die Möglichkeit und hat sich für das japanische "Super Nintendo"-RPG Earthbound entschieden.

Ronny Doyle aus Kalifornien, USA, lädt auf seinem YouTube-Kanal normalerweise Basteltutorials hoch. Gestern veröffentlichte er jedoch ein Video davon, wie sein "Super Nintendo"-Spiel Earthbound, aus dem Jahr 1995, von seinem Haus aus mit einem Heliumballon in die Stratosphäre stieg.

Die Aktion war ein Geburtstagsgeschenk seines Großvaters, der an die Organisation Earth to Sky Calculus spendete, wofür sein Enkel einen Gegenstand seiner Wahl an den Rand der Erdatmosphäre schicken durfte. Der Gegenstand musste nur kleiner als eine Brotbüchse sein.

Gegenüber Kotaku sagte Ronnie in einer E-Mail:

"The process of sending the game is very frightening,(...). This is a $200 game that has a big risk of not coming back in one piece."

"Das Spiel (in den Himmel) zu senden war wirklich angsteinflößend. Es ist ein "200 US-Dollar"-Spiel und die Wahrscheinlichkeint, dass es nicht in einem Stück zurückkommt ist groß.