14 Jahre World of Warcraft und die siebte Erweiterung namens Battle for Azeroth steht vor der Tür - höchste Zeit, mal ausführlich in die Vergangeheit zu blicken und zu beobachten, wie sich die Mutter aller MMORPGs so entwickelt hat.

Wir haben für euch ein Video zusammengestellt, in dem ihr die Entwicklung von Anfang an bis in die Gegenwart verfolgen könnt:

Na, ist das WoW-Fieber bei euch nun wieder geweckt? Oder ist es erst gar nicht erloschen? Uns würde interessieren, ob ihr in der Schlacht um Azerotz wieder mit dabei seid. Lasst es uns in den Kommentaren wissen!