Ein kleiner Schock für viele "Super Smash Bros."-Fans während der gestrigen Nintendo Direct. Gleich zu Beginn der Präsentation erwischt es Luigi eiskalt. Ein Dämon tötet Marios Bruder und seine Seele weicht aus dem Körper. Selbst Simons Hilfe kommt da zu spät. Und was machen die Fans? Die drehen wie üblich bei Twitter am Rad.

Hier seht ihr, wie Luigi kaltblütig ermordet wird:

Für viele Fans war es wohl zu viel des Bösen. Doch dieser Twitter-User nimmt es ganz gelassen:

Fans: "I can't believe Luigi is dead."



Me: "Everyone on DK Island is fuckin' dead" pic.twitter.com/iFHqBXDawp — Mercury Crusader (@MercuryCrusader) 8. August 2018

"Fans: 'Ich kann nicht glauben, dass Luigi tot ist.' Ich: 'Jeder auf DK-Island ist verdammt nochmal tot.'"

Wenn ihr den Moment nicht erlebt habt, dann schaut euch dieses traurige Gif an, in dem der Klempner sein Leben verliert.

Wie genau Luigi in diese Situation geraten ist, ist unklar. Zu Beginn läuft er durch ein gruseliges Schloss. Die Montur und die Umgebung erinnern an Luigi's Mansion. Doch trotz seiner Waffe kann er dem Dämon nicht trotzen.

Me when they killed Luigi during the #SmashBrosDirect pic.twitter.com/jGMD2gZo2C — rach 💘 (@enchantdlocket) 8. August 2018

"Ich, als sie Luigi getötet haben (...)"

Wie ein aufmerksamer Fan feststellt, ist Luigi jedoch nicht der erste Charakter, der in einem Smash-Trailer stirbt. So habe bereits der Sandsack ins Gras gebissen. Diesen nutzt ihr in den Spielen, um zu trainieren.

Luigi isn't the first death in an animated Smash trailer. Not even Mario or Mega Man. Not even the Inklings being sent to hell



No this all started back with Smash 4



The sandbag is canonically dead. We haven't seen it in a trailer since pic.twitter.com/jmx27lQ6qd — Gibus 👌👌👌👌👌👌👌😂😂😂😂😂😂😂😂😩😩😩😩😩😩😩 (@The_Gibus_Man) 9. August 2018

Ob der Tod Luigis vielleicht die Rache von Nintendo für zahlreichen Hate ist?

smash fans: ultimate sucks make it more like melee

sakurai: fuck you. luigi is dead now — bread fraud (@tanklesbian) 9. August 2018

"Smash-Fans: Ultimate ist Müll, macht es mehr wie Melee. Sakurai [Nintendo]: Pech. Luigi ist jetzt tot."

Everyone is talking about Luigi being dead but I’m just over here trying to forget that I saw Kapp’n unfeelingly drive Mario to his doom against his will. pic.twitter.com/ZQReDtCwtR — JonTron (@JonTronShow) 8. August 2018

"Jeder redet davon, dass Luigi tot ist, aber ich versuche gerade zu vergessen, dass ich sah, wie Kapp'n Mario gegen seinen Willen ins Verderben fuhr."

Luigi raising from the dead at Dracula‘s castle pic.twitter.com/HuihYI1mdZ — HeyVictor (@HeyVictorNJ) 8. August 2018

So sieht Luigis Auferstehung dann wohl aus.

Sogar Masahiro Sakurai selbst - der Schöpfer der Smash-Reihe, den ihr bei der Nintendo Direct sehen konntet - äußert sich zum Tod:

Are we gonna ignore the fact that Luigi got murdered in cold blood and is literally staring at his lifeless corpse as a ghost? pic.twitter.com/kzCHAZDI1G — Masahiro Sakurai (@Nin_SmashBros) 8. August 2018

"Werden wir die Tatsache ignorieren, dass Luigi kaltblütig ermordet wurde und buchstäblich auf seine leblose Leiche als Gespenst starrt?"

Doch bevor ihr nun die Beerdigung eures liebsten "grünen Marios" plant: Luigi lebt. Das versicherte Nintendos UK-Twitter-Account:

Luigi is okay — Nintendo UK VS (@NintendoUKVS) 8. August 2018

"Luigi ist okay."

Doch trotz der frohen Botschaft steht für manch einen eine andere Frage im Mittelpunkt:

"Was ist mit Waluigi?"

Laut einigen Fans gab es während der Nintendo Direct einige Hinweise auf Waluigi. So sollen in etwa zwei Stühle auf Luigis Rivalen hingedeutet haben.

Was Luigis "Tod" und Wiederauferstehung nun bedeuten sollen, ist unklar. Vielleicht interpretieren die Fans einfach zu viel rein. Oder was sagt ihr dazu? Hat das Ableben etwa doch eine Bedeutung?