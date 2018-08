Während der letzten Nintendo Direct über Super Smash Bros. Ultimate stockte den Live-Zuschauern kurz der Atem. Grund dafür war ein verstecktes Detail, welches jetzt für massig Aufregung bei den Fans sorgt.

Super Smash Bros. Ultimate erscheint in etwa vier Monaten und bereits jetzt kann es die Community kaum erwarten, mit ihren Lieblingscharakteren das Schlachtfeld zu dominieren und die Feinde mit neuen Techniken und Smash-Attacken von der Plattform zu katapultieren. Dementsprechend gab es am gestrigen Abend auch eine Nintendo Direct, um die ein oder andere Neuerung zu verkünden.

Dabei stand natürlich wieder Masahiro Sakurai, seines Zeichens Creative Director von Super Smash Bros. Ultimate, im Mittelpunkt der Veranstaltung. Doch als die Kamera ihn zum ersten Mal erfasste, trauten die Fans ihren Augen kaum. Denn das eigentliche Highlight war keineswegs Sakurai, sondern die beiden Stühle im Hintergrund des Bildes.

Fans sind sich sicher: Die Farben sind kein Zufall:

Yep okay Sakurai is trolling all the Waluigi fans. Look at the chairs pic.twitter.com/kjt817erQW