Elf Handys, bis zu 20 Stunden pro Tag und nur ein Ziel: Alle Pokémon in Pokémon Go zu fangen. Der taiwanesische Spieler Chen San-yuan ist vom Mobile-Spiel enorm begeistert. Das auf dem ersten Blick Ungewöhnliche? San-yuan ist 70 Jahre alt.

Der in Taipei lebende Pensionist ist vor Ort als "Pokémon-Onkel" bekannt und verbringt einen Großteil seiner Freizeit mit Pokémon Go. Nahezu täglich ist er mit seinem Fahrrad und elf Smartphones unterwegs, um möglichst viele und seltene Pokémon zu fangen. Das erste Mal im Internet wurde er berühmt durch einen Beitrag auf Reddit, welches Chen San-yuan während einer seiner Touren zeigt.

(Quelle: readball via Reddit)

In einem Interview mit dem taiwanesischen Fernsehsender EXP.GG, so berichtet BBC, verrät Chen San-yuan, dass er eigentlich gar nichts von dem Spiel wusste. Ein Enkel habe ihn auf Pokémon Go aufmerksam gemacht und seitdem sei er dem Spiel verfallen. Monatlich investiert er sogar bis zu 1.100 Euro für spielerische Vorteile.

Das Spiel habe dem 70-Jährigen außerdem dabei geholfen, neue Freunde zu finden und gegen die Krankheit Alzheimer anzukämpfen.

