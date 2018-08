Es rette sich wer kann, die gamescom fängt an! Wir wissen, dass es manchen Leuten auch im Jahr 2018 noch schwer fällt, sich auf die Besucher der Messe einzustellen. Deshalb haben wir einen praktischen Ratgeber zusammengestellt, wie man als Nicht-Spieler ordnungsgemäß mit den gamescom-Besuchern umgeht.

Liebe Kölner, liebe Köln-Besucher,

vom 22. bis 25. August 2018, also ab nächsten Mittwoch, ist es wieder soweit: Die gamescom öffnet ihre Pforten für Spielehungrige aus der ganzen Welt und lädt damit Hundertausende an Gästen in die Messehalle in Köln. Dass die nordrheinische Stadt dadurch einen enormen Zuwachs an Menschen bekommt, die einem vermeintlich schrulligen Hobby frönen, könnte Anwohner und Vertreter der Nicht-Gaming-Presse verunsichern. Diverse Fernsehberichte haben es in der Vergangenheit eindrucksvoll gezeigt. Ist es nun also wieder an der Zeit, hysterisch zu werden?

Ganz klare Antwort: Nein! Es gibt es gar keinen Grund, sich zu fürchten, die Nase zu rümpfen oder Abstand zu halten. Wer den hier vorliegenden Ratgeber aufmerksam liest, findet nützliche Informationen, wie man stattdessen – spielend leicht mit Spielenden umgehen kann. Denn – und dieser Spoiler sei zur Beruhigung vorweg erlaubt – die gamescom-Besucher sind nichts anderes als Menschen mit einer Vorliebe, die heutzutage so Mainstream ist wie atmen. Fast. Also nehmt einen tiefen Zug Luft und taucht ein in unsere praktische Handreiche (für unterwegs gern ausdrucken).

1. Freundlich grüßen. Oder auch nicht

Das zuerst, weil es eine Art Grundregel für den Umgang darstellt: Fragt euch nicht, wie ihr mit Gamern umgehen solltet, sondern fragt euch, wie ihr mit Menschen umgehen solltet (wir erinnern uns: Gamer sind Menschen).

Wenn ihr findet, es sei das Beste, andere Menschen freundlich zu grüßen, dann grüßt die gamescom-Besucher freundlich. Wenn ihr glaubt, es sei angemessen, andere Menschen ihr Ding machen zu lassen, dann geht eurer Wege. Im Grunde ist es alles sehr einfach, denn ihr braucht nur einen einzigen Modus für den Umgang mit den Videospielbegeisterten und allen anderen Menschen. Diese Unterscheidung gibt es nämlich nur in euren Köpfen, Mind-Blow ...

2. Stellt euch vor, es sei die Bundesgartenschau!

Das mag seltsam klingen, aber: Berührungsschwierigkeiten im Umgang mit den gamescom-Besuchern können – sollte Punkt 1 nicht problemlos klappen - aufgelöst werden, wenn sich die Nichtspieler vorstellen, es handele sich um Pflanzen, wegen denen die Massen nach Köln stürmen.

Jeder kennt Pflanzen, jeder weiß was sie tun und wie sie aussehen. Viele mögen sie, keiner hasst sie, für manche sind sie ein großes Hobby. Es lässt sich feststellen: Pflanzen erfahren große Akzeptanz in der Gesellschaft, auch als privater Zeitvertreib. Somit würde wohl niemand eine Familie schief angucken, die wegen der Bundesgartenschau nach Köln reist.

Jetzt kommt eine Denkübung: Wenn Videospiele ebenso wie Pflanzen ein Hobby sind, versucht doch mal in der Vorstellung die Gartenschau Stück für Stück zur gamescom zu transformieren, während ihr die Akzeptanz für das Hobby aufrechterhaltet. Aus der Blumenkelle wird ein Gamepad, aus einer Chrysantheme ein neuer Spiele-Trailer. Und aus der Grünanlage fette Messehallen voller Licht, Lärm und bunter Bewegtbildchen. Ist doch gar nicht so schwer, oder?

3. Cosplayer sind keine Bedrohung

Auch Cosplayer müssen kein Problem darstellen. Die Kölner können mit Kostümierten umgehen, sollte man eigentlich meinen. Keine Bevölkerungsgruppe in Deutschland feiert den Karneval so ausgiebig und genüsslich wie die Jecken in Kölle. Wenn also der erste Schreck überwunden ist, dass Menschen durch die Stadt laufen, die aussehen wie Kampfroboter und Anime-Figuren, müsste das Verkleiden doch auf Gegenliebe stoßen.

Wenn es angesichts der aufwendigen Masken und Kleider doch noch Irritationen gibt: In unserem Artikel "Ein Hobby voller Spaß und Perfektion" könnt ihr euch einen tiefen Einblick in die Cosplay-Kultur verschaffen und damit vielleicht weitere Vorurteile abbauen.

Ansonsten hilft es auch – wie in Punkt 1 beschrieben – wenn man die kostümierten Leute behandelt wie normale Menschen und vielleicht sogar einfach mal anspricht. Der eine oder andere wird sich sogar freuen, wenn ihr Fotos von und mit ihnen macht.

4. Im Kapital geeint

Hilfreich ist es im Umgang mit dem Unbekannten auch immer, Gemeinsamkeiten zu finden. Wenn es eine Sache gibt, die uns alle eint, egal welche Vorlieben wir haben: Ein Euro ist ein Euro. Also freut euch, ansässige Unternehmer, dass eure Hotels und Herbergen ausgebucht sind. Vermutlich auch Zeltplätze, Apartments und Airbnbs. Freut euch, dass die Besucher Hunger und Durst haben, vielleicht eine Tageszeitung lesen wollen oder den Aufenthalt in Köln nutzen, um Sehenswürdigkeiten zu besuchen. All das scheffelt Geld in eure Kassen. Keiner in Köln kann sich über wirtschaftlichen Aufschwung beschweren.

5. Die bleiben ja nicht für immer

An Beispielen wie Mallorca sieht man, dass Tourismus natürlich auch Kehrseiten hat. Wer jetzt also Angst bekommt, Köln könnte von Gamern zertrampelt und unwirtlich gemacht werden: Es sind ja nur ein paar Tage. Selbst, wenn ihr euch so gar nicht darauf einlassen könnt und keiner der Punkte funktioniert, muss niemand lange warten, bis das große Spektakel wieder vorbei ist. Auch hier gilt wieder: Tief durchatmen, alles wird gut.

Wir werden auf jeden Fall auf der gamescom sein und uns von unserer besten Seite zeigen. Wie sieht es bei euch aus, seid ihr dabei oder interessiert euch die Messe nicht? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht.