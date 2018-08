Die tatsächlichen Stars der gamescom sind natürlich die Spiele, die an jedem Messestand im Mittelpunkt stehen. Trotzdem werdet ihr Gelegenheit haben, zahlreiche Stars aus den Bereichen Let's Play und YouTube zu treffen, ebenso wie den einen oder anderen Promi. Wir sagen euch, wann und wo die Stars auftauchen.

Wie oft hat man schon Gelegenheit, sein liebstes Hobby und seine Lieblings-Stars an ein und demselben Ort feiern zu können? Die Spielemesse gamescom, die vom 22. bis 25. August 2018 in Köln stattfindet, bietet eine solche Gelegenheit. Damit ihr nicht die Übersicht verliert (weder zeitlich noch räumlich), haben wir für euch die wichtigsten Termine zusammengefasst.

Im Untergeschoss der Halle 10 befindet sich die offizielle Autogrammstunden-Bühne. Da dort immer besonders großer Andrang herrscht, gibt es in diesem Jahr sogar einen zweiten solchen Bereich. Auch in Halle 5.2 solltet ihr euch umsehen, wo ihr große Aussteller wie Activision Blizzard und Ubisoft findet, ebenso wie die Messestände von YouTube Gaming und Twitch sowie die Bühne der ESL (Electronic Sports League). Auch dort werden Autogrammjäger oft fündig.

Selbstverständlich locken auch kostenlose Events wie zum Beispiel die GeForce-Gaming-Celebration am 21. August 2018, von 10 bis 17.00 Uhr, wo ihr die neuesten PC-Demos in hoffenlicht atemberaubender Grafikpracht ausprobieren könnt. Bedenkt allerdings, dass ihr dafür mindestens 18 Jahre alt sein müst. Weitere Infos dazu findet ihr auf der Nvidia-Seite. Falls ihr Interesse habt, hier könnt ihr euch registrieren:

Das ist aber nur ein grober Hinweis auf die "Hot Spots". Nachfolgend seht ihr genau, was wo läuft. Allerdings sind einige Termine seitens der Veranstalter noch nicht bestätigt und sollen noch während der Messe laufend aktualisiert, teilweise sogar erweitert werden. Bevor ihr also mit der Absicht, euren Star zu treffen zu einem bestimmten Stand pilgert, überprüft besser nochmal am Tag der Veranstaltung, ob sich der Termin nicht geändert hat.

Dienstag, 21. August 2018

gamescom Eröffnung mit Henriette Reker (Oberbürgermeisterin), Armin Laschet (Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen), Dorothee Bär (Digital-Staatsministerin im Kanzleramt) am Dienstag, ab 10.30 Uhr im Konrad-Adenauer-Saal, Congress-Centrum Nord

Viola Tensil (Moderatorin) an allen Messetagen auf der Ubisoft-Showbühne (Halle 6)

Trymacs (YouTuber, Letsplayer), von Dienstag bis Samstag ganztags auf dem Fortnite-Stand bei Epic Games (Halle 8)

HandOfBlood (YouTuber, Letsplayer), von Dienstag bis Samstag, ganztags auf dem Fortnite-Stand bei Epic Games (Halle 8)

M3lly (Melek Balgün / Moderatorin) an allen Messetagen auf der Blizzard-Showbühne (Halle 7)

Ninotaku TV (Nino Kerl, YouTuber und Moderator) an allen Messetage auf der Gamez-Bühne (Halle 5.1)

Noserino (eSport-Caster) an allen Messetagen auf der Blizzard-Showbühne (Halle 7)

Mittwoch, 22. August 2018

Fabian Siegismund (YouTuber, Schauspieler, Moderator), täglich von Mittwoch bis Samstag im Red Bull Gaming Gaming Club (Showbühne), Außenbereich hinter Halle 8

Kimberly Hess („Velafee“, YouTuberin), täglich von Mittwoch bis Samstag im Red Bull Gaming Gaming Club (Showbühne), Außenbereich hinter Halle 8

Dennis Winkler und Mike Linden (Schalke 04 eSports), Uhrzeit wird noch bekanntgegeben. Bei Konammi (Halle 8)

Saftiges Gnu (Cosplayerin, Letsplayerin), von 15 bis 16 Uhr in der Signing Area (Halle 10.1) - Zweiter Termin am Samstag

Lusor Koeffizient (Letsplayer, YouTuber), von 15 bis 17 Uhr in der Signing Area (Halle 10.1) - Zweiter Termin am Freitag

LeFloid (YouTuber), ab 15.30 Uhr am Caseking-Stand (Halle 8) - Folgetermine am Freitag und Samstag

PietSmiet (YouTuber, Letsplayer), von 16 bis 17 Uhr auf der Gamez-Showbühne (Halle 5.1) - Folgetermine am Donnerstag, Freitag und Samstag

LOGO (Minecraft-YouTuber), von 16 bis 20 Uhr in der Signing Area (Halle 10.1)

Donnerstag, 23. August 2018

Auch Brendan Greene, der Erfinder von PUBG wird anwesend sein:

Brendan Greene (PUBG-Erfinder), Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. Wo: Während der gamescom Public Keynotes

Kavalierpirat (YouTuber), von 11 bis 13 Uhr in der Signing Area 1 (Halle 10.1)

Tisi Schubech (YouTuber), von 12 bis 14 Uhr (gemeinsam mit GamerBrother, Der Keller, NoHandsGaming) in der Signing Area 2 (Halle 10.1) - Zweiter Termin am Samstag

LPmitKev (Letsplayer), von 13 bis 15 Uhr in der Signing Area 1 (Halle 10.1)

Manny Marc (DJ, Rapper, Produzent), ab 16 Uhr am Caseking-Stand (Halle 8)

PietSmiet (YouTuber, Letsplayer) - Folgetermine am Freitag und Samstag Donnerstag, 16-17 Uhr, Gamez-Showbühne (Halle 5.1)

Bushido (Rapper), von 17 bis 18 Uhr auf der Gamez-Bühne (Halle 5.1)

Sarazar (Letsplayer, DJ, Lifestyle-YouTuber), von 17 bis 20 Uhr in der Signing Area (Halle 10.1)

Herr Currywurst (Letsplayer), von 17 bis 20 Uhr (gemeinsam mit Mafuyu) in der Signing Area (Halle 10.1)

Die Hübschen (DJs / Rocketbeans) ab 19 Uhr auf der Gamigo-Party im „Wartesaal am Dom“ - Klickt hier für die Anmeldung

Lightning Cosplay ab 19 Uhr auf der Gamigo-Party im „Wartesaal am Dom“ - Klickt hier für die Anmeldung

Freitag, 24. August 2018

Jan Hegenberg (Songwriter, Musiker), Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. Wo: Am Red Bull Gaming Club (Außenbereich, hinter Halle 8)

Lusor Koeffizient (Letsplayer und YouTuber), von 10 bis 12 Uhr in der Signing Area (Halle 10.1)

BENX (Minecraft-Letsplayer), von 11 bis 14 Uhr in der Signing Area 2 (Halle 10.1)

Daniel Abt (Formel-E-Rennfahrer), ab 12.30 Uhr bei Travian Games (Halle 7)

ChaosFlo44 (Letsplayer), von 10 bis 15 Uhr in der Signing Area 2 / Halle 10.1 Neuer Termin tba

PietSmiet (YouTuber, Letsplayer), ab 12 Uhr, Gamez-Showbühne (Halle 5.1) - Folgetermin am Samstag

DerOlli (YouTuber), 13 Uhr (zusammen mit DoktorFroid) auf der Gamez-Showbühne (Halle 5.1) - Zweiter Termin am Samstag

DoktorFroid (YouTube-Kanal), 13 Uhr auf der Gamez-Showbühne (Halle 5.1) - Zweiter Termin am Samstag

Frodoapparat und aSmoogl (YouTuber), 13 Uhr (zusammen mit DoktorFroid) auf der Gamez-Showbühne (Halle 5.1) - Zweiter Termin am Samstag

LeFloid (YouTuber), 13 Uhr (zusammen mit DoktorFroid) auf der Gamez-Showbühne (Halle 5.1) - Dritter Termin am Samstag

Rockstah (YouTuber und Podcaster), 13 bis 15 Uhr in der Signing Area (Halle 10.1)

Flying Uwe (Fitness-YouTuber), 15 Uhr am Caseking-Stand (Halle 8) - Zweiter Termin am Samstag

Paluten (YouTuber, Letsplayer, Bestseller-Autor), 15 bis 17 Uhr auf der Gamez-Showbühne (Halle 5.1)

Fixx (Letsplayer und YouTuber), 17 bis 20 Uhr in der Signing Area 1 (Halle 10.1)

Nico Santos (Sänger), 17.30 Uhr bei Media Markt + Gamez / Halle 5.1 (Konzert)

Samstag, 25. August 2018

Rechnet hier mit besonders großem Andrang: - Gronkh (Letsplayer), 9 bis 18 Uhr bei Bethesda im Außenbereich zwischen Halle 7 und Halle 8

Pandorya (Letsplayerin), 9 bis 18 Uhr bei Bethesda im Außenbereich zwischen Halle 7 und Halle 8

Joachim Hesse („Onkel Jo“), 9 bis 18 Uhr bei Bethesda im Außenbereich zwischen Halle 7 und Halle 8

aSmoogl und Frodoapparat (YouTuber), 11 Uhr (zusammen mit DoktorFroid) auf der Gamez-Showbühne (Halle 5.1)

DoktorFroid (YouTube-Kanal), 11 Uhr auf der Gamez-Showbühne (Halle 5.1)

DerOlli (YouTuber), 11 Uhr (zusammen mit DoktorFroid) auf der Gamez-Showbühne (Halle 5.1)

LeFloid (YouTuber), 11 Uhr (zusammen mit DoktorFroid) auf der Gamez-Showbühne (Halle 5.1)

Cynanideplaysgames und Edberg , 11 bis 13 Uhr in der Signing Area (Halle 10.1)

PietSmiet (YouTuber, Letsplayer), ab 12 Uhr auf der Gamez-Showbühne (Halle 5.1)

Sturmwaffel (YouTuber), 13 bis 15 Uhr in der Signing Area (Halle 10.1)

Tisi Schubech (YouTuber), ab 15 Uhr am Gamez-Stand (Halle 5.1)

Saftiges Gnu (Cosplayerin und Letsplayerin), 15 bus 16 Uhr in der Signing Area 1 (Halle 10.1)

Flying Uwe (Fitness-YouTuber), jeweils 15 und 16 Uhr am Caseking-Stand (Halle 8)

Warbase (YouTube-Kanal), 16.30 bis 17.30 Uhr in der Signing Area (Halle 10.1)

212th Tom & Taha (YouTube-Kanal), 16.30 bis 17.30 Uhr in der Signing Area (Halle 10.1)

Star Wars Stories (YouTube-Kanal), 16.30 bis 17.30 Uhr in der Signing Area (Halle 10.1)

Termine noch nicht bekannt oder nicht bestätigt

Leider konnten die folgenden Auftritte bis zum Erscheinen dieser Übersicht nicht verifiziert werden. Wenn ihr aber als Besucher unterwegs seid, fragt doch am besten mal direkt am Stand nach, ob die jeweiligen Termine schon bekannt sind.

Heiß erwartet: Rocket Beans TV.