In Grand Theft Auto 5 Online gibt es zahlreiche Orte, an denen Spielfiguren beim Betreten sofort sterben. Wie Kotaku und einem Reddit-Thread zum Thema zu entnehmen ist, werden diese außergewöhnlichen Orte auf der Karte der Spielwelt nun nach und nach von Spielern zusammengetragen. Ein Reiseführer für Instant-Kills?

Es ist ein Reiseführer der etwas außergewöhnlicheren Sorte: Die Orte, die GTA-Spieler derzeit im Internet sammeln, sind eigentlich alles andere als einen Besuch wert. Sobald ihr sie nämlich gefunden habt, fällt eure Spielfigur um und der Bildschirm verliert seine Farbe. Sprich: Eure Figur stirbt. Wer die Tour machen möchte, muss sich also darauf einstellen, mehr als einmal hops zu gehen.

Nun ist es eigentlich keine wirkliche Tour, die da zusammengestellt wurde. Nur haben mittlerweile so viele Spieler mit ihren Funden und Geschichten zu Wort gemeldet, dass sich eine daraus machen ließe.

So wie Reddit-User ImChiono. Sein Anliegen war es eigentlich, einen seltsamen Insta-Death-Ort auf der Karte zu zeigen und andere Spieler nach deren Meinungen dazu zu fragen.

Nutzer ABenn14 meldete sich daraufhin zu Wort mit einem eigenen Fund. Einem Restaurant, in dem man die Karte verlassen kann - was manchmal funktioniert und manchmal zum Insta-Death führt:

(Quelle: YouTube, XM360)

Daraus entstand eine ziemlich kontroverse Diskussion, als der User howellq mit sehr viel Zustimmung seitens der Community anmerkte, das sei "Rockstars Art, Gegenden zu ‚reparieren‘, an denen man aus der Karte brechen kann". Reddit-Nutzer BeezyJ schrieb daraufhin:

Gut so. Ich mag den Gedanken. So erleben die Leute, die Exploits ausnutzen, eine lustige Überraschung, wenn sie das nächste Mal versuchen zu cheaten.