Dass die Destiny-Community sehr hilfsbereit sein kann, ist längst keine Neuigkeit mehr. Immer wieder greifen sich Hüter unter dem Arm und helfen einander. So auch im Falle des 81-jährigen Spielers Fibby "FIBBOB" Kinney, der noch nie zuvor den Raid in Destiny 2 gesehen hat. Eine kleine Gruppe hat ihm dabei nun geholfen.

Mit Destiny 2 - Forsaken geht es schon bald weiter:

Die ungewöhnliche Geschichte beginnt auf Facebook: Fibby Kinney hat dort in einer "Destiny 2"-Gruppe über seine Erfahrungen als älterer Spieler geschrieben und dabei erwähnt, dass er bislang den Raid, also den schwersten Gruppeninhalt des Ego-Shooters noch nicht gesehen hat. Der Spieler PXG_S3 bekommt dies mit und bietet anschließend seine Hilfe an. Mit seiner Gruppe würde er Kinney gerne einmal den Raid zeigen.

Gesagt, getan. In den nächsten Tagen hat die hilfsbereite Gruppe mit dem 81-jährigen Spieler, der früher Autor, Poet und Comedian war, alle drei Raid-Inhalte von Destiny 2 durchgespielt. PXG_S3 schreibt dazu auf Reddit:

"Fib ist ein wunderbarer und äußerst höflicher Mensch. Im Herzen jung geblieben und inspirierend. Ich möchte, dass seine Geschichte als Beweis dafür dient, dass jeder den Raid erleben kann. Vor allem aber ist seine Erfahrung nur eines von vielen Beispielen dafür, wie kraftvoll und eindrucksvoll unser Hobby und dieses Medium ist."

Als Dankeschön hat Fibby Kinney sich noch einmal hingesetzt und zwei Kurzgeschichten über seine Erlebnisse mit der Gruppe verfasst. Hier ein kleiner Auszug aus dem fantasiereichen und unterhaltsam geschriebenen Abenteuer:

"Hier haben all die Probleme angefangen. Das Team wusste, dass ich alt war, aber nicht "81" Jahre alt! Sie waren schon vorher mit älteren Wächtern im Kampf gewesen... aber nie mit einem Opa-Wächter. Ich war der alte Krieger, der Schlachten gesehen hat, bevor ihre Väter geboren wurden. Damit hatte ich besondere Bedürfnisse, um die sich andere Wächter in der Hitze des Gefechts nicht kümmern mussten. Mit meiner Waffe in der einen Hand und einem Stock in der anderen."

Die Geschichte von Fibby und PXG_S3 zeigt wieder einmal: Zu alt für Videospiele gibt es nicht. Wer will und Interesse hat, kann auch noch im hohen Alter mit so manchem "Jungspund" tolle Geschichten erleben.