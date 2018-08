Der Youtuber ToriksLV hat kürzlich einen beeindruckenden Weltrekord aufgestellt: Innerhalb von nur zehn Stunden meistert er alle Hauptmissionen und Nebenaktivitäten von Grand Theft Auto 5.

In GTA 5 gibt es eine Menge zu tun: Alleine die durschnittliche Spielzeit der Hauptmissionen beträgt etwa 25 Stunden. Hinzu kommen zahlreiche Nebenmissionen und Aktivitäten, sowie Sammelaufgaben und diverse Herausforderungen. ToriksLV ist es gelungen, all diese Aufgaben in nur 10 Stunden, 15 Minuten und 44 Sekunden erfolgreich zu absolvieren.

(Quelle: Youtube, ToriksLV)

Um möglichst viel Zeit zu sparen, stieg der Youtuber bei Autofahrten nahezu durchgehend auf das Gaspedal und ließ die Bremse damit größtenteils außer Acht. Nicht selten nutzte er holprige Abkürzungen, ohne durch erwähnenswerte Unfälle wichtige Sekunden zu verlieren. Bei einem Schusswechsel landet ToriksLV außerdem nahezu ausnahmslos einen Kopftreffer nach dem anderen.

Bei einem Speedrun von knapp über zehn Stunden kaum Fehler zu begehen und vor allem konzentriert zu bleiben, ist beeindruckend. Ebenfalls erstaunlich sind jene verrückten Rekorde, die ihr in der Bilderstrecke findet.