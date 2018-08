Es ist eine der bekannteren Szenen aus The Witcher 3 - Wild Hunt: Geralt und Ciri sitzen zusammen, während Letztere von einer ungewöhnlichen Reise in eine Welt erzählt, die sie nie zuvor gesehen hat. Fans haben damals vermutet, dass es sich eventuell um die Welt von Cyberpunk 2077 handeln könnte. Was ist aber, wenn es ein ganz anderes Universum gewesen ist?

Sehenswert: Der E3 Trailer zu Cyberpunk 2077

Der YouTuber Tolkfan, der bereits die Verbindung zwischen Ciri und Cyberpunk 2077 hergestellt hat, setzt in einem neuen Video auf ein anderes Pferd: Star Wars. Was auf dem ersten Blick unvorstellbar klingt, funktioniert in der Realität überraschend gut. Das etwas länger als eine Minute lange Video zeigt Szenen aus den "Star Wars"-Filmen unterlegt mit der Erzählung Ciris.

(Quelle: YouTube, Tolkfan)

Zugegeben, solche Verbindungen zu finden, ist an sich ziemlich einfach. Schließlich sind Ciris Worte sehr allgemein gehalten und könnten auf nahezu jedes Sci-Fi-Universum zu treffen. Riesige Gebäudekomplexe aus Glas, fliegende Schiffe und Menschen mit Metall in ihren Köpfen - eine absolute Steilvorlage.

Vermutlich haben die Entwickler von CD Projekt Red Ciri ganz bewusst so allgemein gehalten, um etwaige Assoziationen zu einer bestimmten Marke zu verhindern. Die Frage lautet aber: In welchem Universum würdet ihr gerne Ciri begegnen?