Um den Unterschied zwischen Realität und Videospiel noch einmal zu verdeutlichen und um vielleicht auch ein wenig für sich zu werben, hat ein Hypothekenmakler analysiert, wie teuer ein Haus in Skyrim für uns wäre.

Vor der gamescom ist nach der gamescom - dort haben wir Skyrim schonmal in VR gezockt:

Die Tatsache, dass häufiger gegoogelt wird, wie man ein Haus in Skyrim kaufen kann, als irgendwo anders auf der Welt, verleitete einen Hypothekenmakler zu einer wahrlich verrückten Idee: Er rechnete im Detail aus, wie sich die Währung in Skyrim zu unserem Echtgeldkurs verhält und was eine Hütte umgerechnet in Euro kosten würde. Das Ergebnis ist dabei überraschend.

Denn wie auch im echten Leben, richtet sich der Preis der Behausung ganz nach der Lage. Will man beispielsweise die kleine Hütte Briesenheim in Weißlauf nahe am Eingangstor kaufen, müsstet ihr etwa 10.000 Euro auf den Tisch legen. Ganz anders sieht es da mit dem Wohnsitz Gut Stolzspitze in der Stadt Einsamkeit aus. Das prunkvolle Haus neben der Bardenakademie kostet euch Ingame etwa 25.000 Gold, während ihr in unserer Währung knapp 52.000 Euro zahlen müsstet.

Doch nicht nur in Skyrim hat der Makler ein wenig experimentiert, sondern auch Preise für Häuser in Hyrule aus The Legend of Zelda oder Los Santos aus der GTA-Reihe aufgestellt, die man sich auf jeden Fall einmal anschauen sollte.

Macht dieser Vergleich für euch Sinn oder ist die Berechnung nur aus der Luft gegriffen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare unterhalb dieser Meldung.