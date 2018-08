Wenn ihr dachtet, ihr müsstet euch bei Mario Kart beherrschen, um nicht vor Wut über einen blauen Panzer euren Partner aus dem Fenster zu werfen, dann habt ihr noch nicht Overcooked 2 gespielt. Denn in Mario Kart kann es euch eigentlich egal sein, was die Person neben euch macht - so lange nicht besagter Panzer auf eure Spielfigur fliegt. In Overcooked 2 DARF euch das nicht egal sein. Sonst seid ihr geliefert.

"Schnell, ich brauche Reis!", "Bring mir die verdammte Tortilla!" "WIESO TUST DU N' STEAK UND N' HÜHNCHEN DA REIN?!". Wem das bekannt vorkommt, der dürfte sich bereits an Overcooked 2 oder dem Vorgänger Overcooked erfreut haben. Für die Leser, die sich gerade höchstens ein chaotisches Hinterhof-Restaurant vorstellen können, kommt jetzt eine kleine Einleitung in die Welt von Overcooked:

Das ultimative Chaos geht in Overcooked 2 in die nächste Runde:

Eure Aufgabe in der chaotischen-Kochsimulation ist es, das Zwiebelreich von den Unbroten (Untote Brote, versteht ihr?) zu befreien. Dafür müsst ihr sie mit eurem zubereiteten Essen aufhalten. Die Welt könnt ihr mit bis zu drei Freunden oder, wie in meinem Fall, mit eurem Partner retten. Letzteres würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr eure Beziehung dem absoluten Härtetest unterziehen wollt. Denn in Overcooked 2 liegen Sieg und Niederlage nah beieinander. Das Ergebnis hängt vor allem von eurer Kommunikation ab und wie schnell ihr die Beherrschung verliert. Das haben mein Freund und ich etwas spät verinnerlicht.

Die ersten Level sind noch recht harmlos. Jeder schnitt das Gemüse für sich selbst oder kochte Reis, unabhängig davon, was der andere gerade macht. Zu Beginn geht das auch noch: Ein bisschen Salat hier, ein paar Gurken da, ein wenig Reis in den Topf werfen. Doch mit der Zeit werden die Levels schwerer, die Rezepte komplexer und Hindernisse erschweren euch das Leben. Dennoch machten wir weiter wie zuvor; Jeder kochte unabhängig voneinander.

Das einzige, was wir gemeinsam taten, war, uns über unsere Niederlage zu wundern. "Das kann doch nicht sein. Du stehst viel zu oft reglos rum! Nochmal!", tönte es aus mir. Doch diesmal versuchten wir es mit einer Taktik und - nützlicher - Kommunikation.

Ich fühlte mich wie bei meinem alten Job als Kellnerin, als ich ihn über unser Vorgehen briefte: "Du servierst und sammelst Teller ein. Ich wasche sie ab und schneide das Gemüse. Dann musst du nur noch Reis kochen und mir Bescheid geben, wenn ich was anbraten soll."

Nun, eine Taktik zu haben, ist selbstverständlich nicht der Schlüssel zum Sieg. Wir pampen uns spaßeshalber noch immer an, werfen uns aus Verzweiflung ins virtuelle Wasser oder hauen den Controller aufs Bett (Das mit dem Controller bin ehrlicherweise nur ich).

Doch so merkwürdig es klingt: Overcooked 2 hat mir gezeigt, wie wichtig es ist miteinander zu reden. Wie soll man sonst gemeinsame Hindernisse überwinden? Wären wir zwei Menschen, die ständig die Schuld für die Niederlage im anderen suchen oder uns ernsthaft anmeckern würden, wären wir nicht einmal über das fünfte Level hinaus gekommen. Mario Kart zum Beispiel verlangt nur von euch selbst gut zu sein - und nicht, mit einem anderen Menschen gut zusammenzuarbeiten. Deshalb ist Overcooked 2 meiner Meinung nach die ultimative Bewährungsprobe für Beziehungen.