Kein schlechtes Artwork. Doch die Fans wollten mehr

Cyberpunk 2077 ist wohl eine der heißesten Ankündigungen des Jahres. Doch Entwickler CD Projekt Red ist gewohnt sparsam mit den Neuigkeiten zum futuristischen Action-Rollenspiel. Einen kleinen Hoffnungsschimmer brachte für kurze Zeit ein Livestream des englischsprachigen Magazins IGN, der als "Gamescom: Gameplay Interviews & More!" betitelt wurde. Im Stream zusehen waren ein IGN-Redakteur und Kyle Rowley, Design Director für Cyberpunk 2077.

Doch wer hier brandheiße Infos erwartet hat, wurde knallhart enttäuscht. Stattdessen gab es Artwork, Spielszenen von der E3 und Details zum Spiel, die bereits bekannt waren. Ihrer Wut ließen die Fans in den Kommentaren deshalb freien Lauf.

Erst kürzlich durften wir uns Gameplay anschauen:

Eine Live-Präsentation, von der sich Fans offenbar mehr erhofft haben. Verständlich, dass Gamer endlich mehr zum Spiel wissen wollen, auf das sie schon so lange warten. Während 795 Zuschauer dem YouTube-Stream ein Like gaben, gefiel es 690 anderen nicht (Stand heute, 15.50 Uhr). Das Hauptthema in den Kommentaren war die etwa 13-minütige "Cyberpunk 2077"-Präsentation.

"Ich liebe es, wie die Zuschauer-Zahlen gesunken sind" "So ein "Hype" für die Artbook-Bilder"

Die Zuschauer ärgerten sich nicht nur darüber, dass lediglich Concept Art gezeigt wurde, sondern auch über die eher spärlichen Antworten des Design Directors. Auf die Frage, wann die Öffentlichkeit endlich Gameplay sehen kann, hatte Rowley keine Antwort.

"Laaaaaaaaaaangweilig" "Gameplay zu Cyberpunk 2077 ist tabu. Wtf?"

Selbst als es im Livestream um andere Spiele, wie zum Beispiel Sekiro - Shadows Die Twice oder Shadow of the Tomb Raider geht, drehte sich in den Kommentaren weiterhin alles um die enttäuschende "Cyberpunk 2077"-Präsentation.

"Cyberpunk wurde gezeigt und sie haben nur blöde Artworks am Start."

Dass es zum Beispiel einen funktionierenden "Tag und Nacht"-Zyklus, belebtere Straßen als in The Witcher 3 - Wild Hunt oder ein sozusagen fließendes Klassensystem gibt, scheint die wenigsten zu interessieren. Die Fans haben wohl hauptsächlich auf Gameplay gewartet.

Auch die neuen Screenshots, die CD Project Red via Twitter veröffentlichte, besänftigen offenbar nicht jeden Fan.

"CD Project Red haben neue Screenshots getwittert. Aber wir brauchen Gameplay oder wenigstens einen neuen Trailer!"

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für Cyberpunk 2077 gibt es derzeit nicht. Wann die Öffentlichkeit mit neuen Infos oder gar Gameplay rechnen kann ist bisher auch unklar. Was sagt ihr denn zu dem Livestream? Habt ihr ihn verfolgt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.