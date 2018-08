Stumme Videospiel-Protagonisten sind keine Seltenheit. Link und Mario können sich schon seit Jahren ohne Worte verständigen, denn sie können hören, was andere Menschen sagen und was in ihrer Umgebung passiert. Doch was ist, wenn der Protagonist taub ist? Das ist die Grundidee von The Quiet Man.

Keine Worte. Nur die Gestik der Charaktere, Hintergrundmusik und das Vibrieren des Controllers, das den Spieler leiten soll. Das ist das Prinzip von The Quiet Man. Auf der diesjährigen gamescom treffen wir vier Entwickler, die uns mehr über das Spiel erzählen möchten, das die Wichtigkeit von Worten vermitteln will - ohne Gebrauch von ihnen zu machen.

Im Gespräch mit uns befinden sich unter anderem der Art Director bei Entwickler Human Head Studios, Ashley Welch, und Producer Kensei Fujinaga. Publisher ist hier Square Enix. Human Head Studios hat zuvor an Prey gearbeitet, einem Ego-Shooter mit Action- und Survival-Elementen.

The Quiet Man setzt auch auf Live-Action. Schaut euch den Trailer dazu an:

The Quiet Man - Der stille Mann

Keine Dialoge, keine Untertitel. Dennoch sollen die Spieler der Geschichte folgen können. Der Mittelpunkt dieser ist ein tauber Protagonist, der eine entführte Person retten will. Emotionen seien wichtig, um dem Spieler das immersive Spiel nahezubringen, so die Entwickler. Um diese ausreichend zu vermitteln, habe man auf Schauspieler gesetzt. CGI reiche da nicht. Aufgrund des haptischen Feedbacks des Controllers und die durch Menschen vermittelten Emotionen sei es auch tauben Menschen möglich, The Quiet Man zu spielen.

Während The Quiet Man zum Teil aus "Live Action"-Szenen besteht, ist es dem Spieler möglich, den Charakter in Kampf-Sequenzen zu steuern. Die Schwierigkeit in den Kämpfen läge jedoch darin, eine Balance zwischen Herausforderung und "nicht zu schwierig" zu finden. So wird es dem Spieler nicht möglich sein, Videospiel-typisch fünf Gegner auf einmal zu bekämpfen. Der Spieler sollte seine volle Aufmerksamkeit dennoch den Story-Szenen widmen; Emotionen erkennen, nicht-verbale Interaktionen lesen. Wie die Sequenzen interpretiert werden, ist jedem selbst überlassen.

Als Kulisse für The Quiet Man dient die Weltstadt an der Ostküste der Vereinigten Staaten New York City. Die Stadt stehe stellvertretend für die Moderne und komplexes menschliches Drama. Diese Komplexität mit einem Spiel zu verbinden, das den Spielern keine Worte gibt, sei das Spannende. Für das Entwickler-Team sei es aufgrund der belebten Stadt mitunter schwer, reale Szenen mittels Unreal Engine 4 im Spiel nachzubauen. Dabei müsse man auch auf Dinge wie die Beleuchtung achten, die im Spiel nicht plötzlich anders sein dürfe.

Die Spieler sollen fühlen, wie wichtig Worte sind

Viele Videospiele geben dem Spieler sehr direkte Antworten auf Fragen. The Quiet Man will das nicht. Es soll dem Spieler viel mehr bewusst werden, wie wichtig Worte sind, um sich zu verständigen. Er soll seine optischen Sinne und Erfahrungen nutzen, um das Geschehene richtig zu interpretieren. Das Spiel, das ohne Worte kommuniziert, will einen Diskurs unter Spielern anregen. Anzeigen wie zum Beispiel eine Energieleiste gibt es im Action-Spiel ebenfalls nicht. Vielmehr gäbe es optische Indikatoren, die anzeigen, wenn der Charakter etwa von einem Schlag getroffen wird. Farben und der Fokus sollen Hinweise geben.

In der Steam-Community teilte der Produzent Kensei Fujinaga einen Gedankengang, in dem er sich selbst mit Worten auseinandersetzte. So seien Worte "wahrlich erstaunlich. Sie verfügen über die Macht, die Welt zu verändern. (...) Ein Baby braucht nur in die Augen seiner Mutter zu blicken, um zu wissen, dass es in Sicherheit ist und geliebt wird."

Wann The Quiet Man nun genau erscheinen wird, ist bisher unklar. Bisher ist von 2019 die Rede. Sicher ist, dass es ein Spiel ist, das der Spieler in einem Rutsch erleben kann. Etwa drei Stunden soll es lang sein, dafür auch nur 14,99 Euro kosten. Bisher ist die Veröffentlichung für PC und PlayStation 4 geplant.